MLB／15戰14勝 洋基複製1998年奪冠成績

2018-05-06 08:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



洋基葛雷好投，助球隊取勝。 美聯社 分享 facebook 洋基近期狀況幾乎無人能擋，加上今天以5：2擊敗印地安人，15戰拿下14勝，上一次已是1998年，當年成員包括基特（Derek Jeter）、歐尼爾（Paul ONeill）、威廉斯（Bernie Williams），他們最終帶回隊史第24座世界大賽冠軍。

葛雷（Sonny Gray）今天繳出6局失2分的好投，送出7次三振，連2場優質先發，拿下勝投，「每5天才上場投一次球，這中間看到其他人都投得那麼好，你會想要讓這個狀態繼續下去。」

洋基拿下5連勝，而且近15場只有1場以1：2敗給太空人，當時先發也是葛雷，洋基投手群貢獻良多，這15場比賽的防禦率是2.00，有兩場完封對手。

葛雷前4局壓制印地安人打線，直到5局上才被林多（Francisco Lindor）敲出陽春砲破功，葛雷表示，「我對自己很有信心，比起前4、5場先發，我現在是更好的投手，看起來花了點時間，但我知道自己有多好。」

前4局沒敲出安打的洋基打線也很快回應，5局下托瑞斯（Gleyber Torres）敲出第一安，滿壘時羅曼恩（Austin Romine）再選保送擠回追平分，結果林多連續2次失誤，沒接好球、傳三壘又暴傳，不僅沒能雙殺，還奉送兩分，洋基再靠高飛犧牲打，單局拿下4分。

印地安人先發投手包爾（Trevor Bauer）6局送出8K，但丟掉4分、2分自責分，吞下敗投，他表示，「我讓自己陷入危機，雖然投出有機會化解的一球，但我們完成守備，這不是他的問題，也不是我的問題，輸球不是誰的錯，這是全隊一起承擔，如果我沒讓3個人上壘，就沒事了。」