MLB／15戰14勝 洋基複製1998年奪冠成績

洋基葛雷好投,助球隊取勝。 美聯社 分享 facebook 洋基近期狀況幾乎無人能擋,加上今天以5:2擊敗印地安人,15戰拿下14勝,上一次已是1998年,當年成員包括基特(Derek Jeter)、歐尼爾(Paul ONeill)、威廉斯(Bernie Williams),他們最終帶回隊史第24座世界大賽冠軍。

葛雷(Sonny Gray)今天繳出6局失2分的好投,送出7次三振,連2場優質先發,拿下勝投,「每5天才上場投一次球,這中間看到其他人都投得那麼好,你會想要讓這個狀態繼續下去。」

洋基拿下5連勝,而且近15場只有1場以1:2敗給太空人,當時先發也是葛雷,洋基投手群貢獻良多,這15場比賽的防禦率是2.00,有兩場完封對手。

葛雷前4局壓制印地安人打線,直到5局上才被林多(Francisco Lindor)敲出陽春砲破功,葛雷表示,「我對自己很有信心,比起前4、5場先發,我現在是更好的投手,看起來花了點時間,但我知道自己有多好。」

前4局沒敲出安打的洋基打線也很快回應,5局下托瑞斯(Gleyber Torres)敲出第一安,滿壘時羅曼恩(Austin Romine)再選保送擠回追平分,結果林多連續2次失誤,沒接好球、傳三壘又暴傳,不僅沒能雙殺,還奉送兩分,洋基再靠高飛犧牲打,單局拿下4分。

印地安人先發投手包爾(Trevor Bauer)6局送出8K,但丟掉4分、2分自責分,吞下敗投,他表示,「我讓自己陷入危機,雖然投出有機會化解的一球,但我們完成守備,這不是他的問題,也不是我的問題,輸球不是誰的錯,這是全隊一起承擔,如果我沒讓3個人上壘,就沒事了。」

