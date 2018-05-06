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MLB／官網認定 一朗單季262安紀錄難破

2018-05-06 08:47聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

鈴木一朗。 美聯社
鈴木一朗。 美聯社
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準名人堂球星鈴木一朗在水手隊「事實上引退」，往後很難再看到他場上的身影，但留下的「一朗傳說」仍足以讓球迷津津樂道許久，大聯盟官網今天就舉例，一朗在2004年締造的單季262支安打，有望成為一項空前絕後的紀錄。

和狄馬喬（Joe DiMaggio）的連續56場比賽敲安一樣，鈴木一朗的單季262支安打也幾乎成了「不可能的任務」，理由是近年來打者的輪休觀念崛起，而且喜歡揮大棒的結果，造成三振率提升。

在鈴木一朗之前，大聯盟的單季安打紀錄由1920年代的西斯勒（George Sisler）的257支安打插旗，80多年來也只有1930年代的泰瑞（Billy Terry）的254支望其項背，直到鈴木一朗2004年以262安一舉超標，在他之後，太空人隊亞土維（Jose Altuve）在2014年的225安已是近來最佳。

想要量產安打追尋鈴木一朗的紀錄，得同時具備多項條件，首先打序必須在前段，而且不能獲得太多保送，還要考驗天天上場的耐力，鈴木一朗2004年就是打了161場比賽，用704個打數創下歷史。

若以鈴木一朗當年打擊率3成73來換算，這5年平均最多只有664個打數的現代打者，如果想要敲出超越「朗神」的263支安打，要有3成96打擊率，其他更少打數的人，恐怕打擊率要破4成，才能觸及這項「一朗障礙」。

鈴木一朗大聯盟
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