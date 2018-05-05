MLB／菜鳥布勒領銜 道奇隊史首場接力無安打

2018-05-05 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



菜鳥先發布勒領銜，道奇投出大聯盟史上第12場聯手無安打比賽，也是隊史首場接力無安打比賽，苦主則是教士。 美聯社 分享 facebook

墨西哥球迷超幸運，道奇和教士的海外之戰，就欣賞到一場接力完成的無安打比賽；道奇靠著菜鳥布勒（Walker Buehler）的6局先發和牛棚群攜力合作，投出大聯盟史上第12場聯手無安打內容，終場以4：0完封教士。

這僅是23歲的布勒大聯盟第3場先發，他用93球投完6局，有8次三振和3個保送，退場後交給辛葛瑞尼（Tony Cingrani）接手，辛葛瑞尼雖然在1人出局後接連投出保送，但關鍵時刻的三振助他功成身退，接下來賈西亞（Yimi Garcia）和利柏圖爾（Adam Liberatore）頂上，送出完美的8、9局，造就隊史第一場合力的無安打比賽。

這同時也是道奇第23場的無安打演出，上一次是由克蕭（Clayton Kershaw）在2014年6月獨力完成。

布勒是2015年道奇在選秀會上首輪挑進的好手，由於他當年剛動完手肘韌帶重建手術（Tommy John），所以道奇對他相當保護，去年8場出賽只投9.1局試身手，今年轉任先發，前兩場合繳10局、共失2分，目前防禦率1.13，帶有2勝，他也在今天敲出大聯盟首支安打。

道奇今天進帳4分，其中2分由陽春全壘打所得，泰勒（Chris Taylor）和赫南德茲（Enrique Hernandez）2局上串聯開轟，讓教士菜鳥先發盧切斯（Joey Lucchesi）最終以5局丟3分吞下敗投。