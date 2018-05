MLB／托瑞斯首轟、安都哈再見安 洋基靠菜鳥贏球

安都哈敲出再見安打,助洋基近14場比賽贏下13場。 美聯社 分享 facebook

在年輕新秀相繼做出貢獻下,洋基今天以7:6甩開印地安人的糾纏,近14場比賽贏下13場;除了頂級大物托瑞斯(Gleyber Torres)敲3分砲做為大聯盟生涯首轟外,安都哈(Miguel Andujar)9局下擊出再見安打更是致勝功臣。

大前輩沙巴西亞(CC Sabathia)的先發之夜,洋基小將展示火力相挺,4局下,一、二壘有人,托瑞斯第一球就砲轟印地安人先發投手湯姆林(Josh Tomlin),將73哩的曲球轉換成中、左外野全壘打,他也以21歲又142天之姿,成為1969年以來洋基最年輕的全壘打打者。

賈吉(Aaron Judge)和桑契斯(Gary Sanchez)接在托瑞斯生涯首轟後,相繼敲出全壘打響應,讓湯姆林最後帶著7局投球失5分(4自責分)的成績退場。

沙巴西亞先發6局只被敲3支零星安打,還送出7次三振、無保送,可惜防禦率降至1.39的他最後卻沒有收下勝投,因為印地安人在8局上靠著席默(Bradley Zimmer)和拉米瑞茲(Jose Ramirez)的2支全壘打,瞬間攻進5分追平。

洋基下個半局因為賈吉在滿壘時獲得保送又得到超前分,沒想到終結者查普曼(Aroldis Chapman)出現暴投,兩隊回到平手僵局,幸運的是本季首度砸鍋的查普曼最後也收下本季首勝,因為9局下安都哈在二壘有人時敲出再見安打,幫助洋基進帳4連勝。

