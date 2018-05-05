MLB／托瑞斯首轟、安都哈再見安 洋基靠菜鳥贏球

2018-05-05 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



安都哈敲出再見安打，助洋基近14場比賽贏下13場。 美聯社 分享 facebook

在年輕新秀相繼做出貢獻下，洋基今天以7：6甩開印地安人的糾纏，近14場比賽贏下13場；除了頂級大物托瑞斯（Gleyber Torres）敲3分砲做為大聯盟生涯首轟外，安都哈（Miguel Andujar）9局下擊出再見安打更是致勝功臣。

大前輩沙巴西亞（CC Sabathia）的先發之夜，洋基小將展示火力相挺，4局下，一、二壘有人，托瑞斯第一球就砲轟印地安人先發投手湯姆林（Josh Tomlin），將73哩的曲球轉換成中、左外野全壘打，他也以21歲又142天之姿，成為1969年以來洋基最年輕的全壘打打者。

洋基超級新人托瑞斯生涯首轟

Gleyber Torres with his 1st career home run



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賈吉（Aaron Judge）和桑契斯（Gary Sanchez）接在托瑞斯生涯首轟後，相繼敲出全壘打響應，讓湯姆林最後帶著7局投球失5分（4自責分）的成績退場。

沙巴西亞先發6局只被敲3支零星安打，還送出7次三振、無保送，可惜防禦率降至1.39的他最後卻沒有收下勝投，因為印地安人在8局上靠著席默（Bradley Zimmer）和拉米瑞茲（Jose Ramirez）的2支全壘打，瞬間攻進5分追平。

洋基下個半局因為賈吉在滿壘時獲得保送又得到超前分，沒想到終結者查普曼（Aroldis Chapman）出現暴投，兩隊回到平手僵局，幸運的是本季首度砸鍋的查普曼最後也收下本季首勝，因為9局下安都哈在二壘有人時敲出再見安打，幫助洋基進帳4連勝。

安都哈再見安

*Fanfare plays as everyone walks out of the theater* pic.twitter.com/7NXz3iNkfU — New York Yankees (@Yankees) May 5, 2018