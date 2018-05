MLB／終於等到了 普荷斯3千安出爐史上第32人

普荷斯成為史上第32位「3000安俱樂部」成員。 截圖自MLB官方推特 分享 facebook

天使38歲的老將普荷斯(Albert Pujols)今天在水手主場敲出生涯第3000安,成為史上第32位「3000安俱樂部」成員,也是繼貝爾崔(Adrian Beltre)後,多明尼加第2人。

普荷斯首局敲出飛球,剛好落入游擊手手套,第4局再度上場獲得四壞保送,雖是水手主場卻也爆出零星噓聲,5局上普荷斯再度上場,終於從水手先發投手李克(Mike Leake)手中敲出一壘安打,站上壘包的他面露微笑,隊友們紛紛上場恭賀。

大聯盟自2015年起,連續四年都有球員加入3000安俱樂部,依序是洋基球星A-Rod(Alex Rodriguez)、日籍野手鈴木一朗,以及去年的貝爾崔,普荷斯今年季前已經累積2968支安打,今天終於達陣。

加上累積的620轟,普荷斯也成為史上第4位3000安、600轟球員,與漢克阿倫(Hank Aaron)、梅斯(Willie Mays)、A-Rod並肩。

普荷斯的18年大聯盟生涯,自2001年紅雀隊起步,2006、2011年拿下世界大賽冠軍,也得過國聯新人王和3座年度MVP,2012年起改披天使戰袍至今。

完成三千後,普荷斯舉帽向全場球迷致意。 美聯社 分享 facebook

普荷斯無緣在主場完成紀錄,多少有點遺憾,當年也在客場達成3000安的鈴木一朗,或許可以感同身受,一朗表示,「你沒辦法控制會在哪裡出現,當然主場球迷會想看到,不過在客場感覺有點怪,因為無論對手或自己球隊,在當下都會一起向你祝賀,很特別,不過我認為在哪裡敲出不重要。」

Congratulations @PujolsFive! We enjoyed watching you collect your first 2,073 hits in a Cardinals uniform. pic.twitter.com/RtbufaZ67B