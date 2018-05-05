MLB／終於等到了 普荷斯3千安出爐史上第32人

2018-05-05 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



普荷斯成為史上第32位「3000安俱樂部」成員。 截圖自MLB官方推特 分享 facebook

天使38歲的老將普荷斯（Albert Pujols）今天在水手主場敲出生涯第3000安，成為史上第32位「3000安俱樂部」成員，也是繼貝爾崔（Adrian Beltre）後，多明尼加第2人。

普荷斯首局敲出飛球，剛好落入游擊手手套，第4局再度上場獲得四壞保送，雖是水手主場卻也爆出零星噓聲，5局上普荷斯再度上場，終於從水手先發投手李克（Mike Leake）手中敲出一壘安打，站上壘包的他面露微笑，隊友們紛紛上場恭賀。

大聯盟自2015年起，連續四年都有球員加入3000安俱樂部，依序是洋基球星A-Rod（Alex Rodriguez）、日籍野手鈴木一朗，以及去年的貝爾崔，普荷斯今年季前已經累積2968支安打，今天終於達陣。

加上累積的620轟，普荷斯也成為史上第4位3000安、600轟球員，與漢克阿倫（Hank Aaron）、梅斯（Willie Mays）、A-Rod並肩。

普荷斯的18年大聯盟生涯，自2001年紅雀隊起步，2006、2011年拿下世界大賽冠軍，也得過國聯新人王和3座年度MVP，2012年起改披天使戰袍至今。

完成三千後，普荷斯舉帽向全場球迷致意。 美聯社 分享 facebook

普荷斯無緣在主場完成紀錄，多少有點遺憾，當年也在客場達成3000安的鈴木一朗，或許可以感同身受，一朗表示，「你沒辦法控制會在哪裡出現，當然主場球迷會想看到，不過在客場感覺有點怪，因為無論對手或自己球隊，在當下都會一起向你祝賀，很特別，不過我認為在哪裡敲出不重要。」

紅雀官方推特貼文祝賀普荷斯