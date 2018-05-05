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文字直播／客場戰軟柿子紅人 陳偉殷拚本季第2勝

MLB／陳偉殷首局挨2轟 紅人4：0馬林魚

2018-05-05 07:34聯合新聞網 文字直播

馬林魚隊台灣左投陳偉殷本季第二場先發將客場出戰紅人隊。 法新社
馬林魚隊台灣左投陳偉殷本季第二場先發將客場出戰紅人隊。 法新社
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