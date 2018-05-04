MLB／鈴木一朗3089安 史上第22名恐被超車

2018-05-04 08:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



水手日籍外野手鈴木一朗本季敲出9安，在球團宣告他轉任總經理特助後，生涯安打數暫時停留在3089，史上排名第22，能否繼續提升名次，要看明年球季規劃。

距離前一名溫菲爾德（Dave Winfield）的3110安，鈴木一朗還差21支安打，雖然明年球季水手與運動家在日本的開幕戰系列賽的2場比賽，鈴木一朗有望出賽，但要超車還需要多打幾場，而遊騎兵貝爾崔（Adrian Beltre）以3075安緊追在後，一朗甚至有可能被超車。

從2001年挑戰美職起，鈴木一朗18年大聯盟生涯累計打擊三圍分別是打擊率3成11、上壘率3成55、長打率4成02，在2004年以262安創下大聯盟單季安打紀錄，而且連續10年敲出200安也是史上最長。

鈴木一朗曾表示，若容許打擊率下降，要拚單季40轟也不是不可能，但沒有人希望他這麼做，加上他的腳程、左打優勢，有助於形成內野安打，生涯一壘安打較多，敲出2514支，在大聯盟排名第6，而509次盜壘則在史上排名第35多，全壘打117支相對稀少。

鈴木一朗曾入選10次明星賽，拿過10座美聯金手套、7座安打王、2座打擊王、1座盜壘王，2001年創下包辦美聯新人王以及MVP的壯舉，成為大聯盟史上第2人，第1名是1975年紅襪隊林恩（Fred Lynn）。

鈴木一朗也是日職第一位挑戰大聯盟的野手，生涯在日職歐力士隊9個球季，敲出1278安，打擊率3成53。