MLB／一朗轉任水手總經理特助 經紀人：非退休

2018-05-04 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



鈴木一朗從球員轉職為總經理特助，本季將不會再上場，但並未退休。 美聯社 分享 facebook

水手隊今天的宣言證實傳聞，鈴木一朗本季將不會再上場，從球員轉職為總經理特助，不過並未提到「退休」字眼，明年開季水手將到日本與運動家進行開幕戰，保留鈴木一朗出賽的可能性。

總經理狄波多（Jerry Dipoto）表示，「我們希望能夠獲得一朗帶給球隊場下的所有效應，這個新的角色正是為此，關鍵在於一朗仍在我們球隊，而且跟球員一起為了贏球而進步，這是我們跟一朗的第一目標。」

鈴木一朗今年仍會跟著球隊一起行動，但改與球團合作，協助外野守備、跑壘以及打擊等訓練，而且提供意見的對象包括球員以及職員。

經紀人包格斯（John Boggs）表示，「他不是退休，而是2018年轉換新的角色，不過2019年還不一定。」至於一朗是否有可能參與明年水手在東京巨蛋的開幕戰，他說，「可能性永遠在，未來還沒決定。」

狄波多表示，「根據一朗過往成功的紀錄，他的性格、獨特的觀點，以及對工作的熱情，他對於球隊中無論年輕或資深球員都有巨大的影響力，我們不希望改變他現在做得事，不同的是，他現在無法繼續出賽。」

水手球團表示，與一朗的合約僅涵蓋到今年，未來希望一朗能繼續留在水手，包格斯也說，「一朗希望留在西雅圖，這是他感到最自在的地方，他很感謝球團將他找回來，這是最有創意的方案，讓他能夠留在球隊，而且也保留2019年繼續打球的一個機會。」

水手今年因開季外野手傷兵多，重新簽回鈴木一朗，不過隨著甘莫（Ben Gamel）歸隊，水手已有5名外野手，鈴木一朗本季打擊率2成05、5得分，考量年紀與成績下，昨天先發對上運動家成為他本季最後一場出賽。