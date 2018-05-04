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MLB／水手宣布鈴木一朗轉任特助 本季不再出賽

MLB／水手宣布鈴木一朗轉任特助 本季不再出賽

2018-05-04 04:22中央社 西雅圖3日綜合外電報導

美國職棒大聯盟西雅圖水手隊宣布，日本籍外野手鈴木一朗轉任球團特別助理。 美聯社
美國職棒大聯盟西雅圖水手隊宣布，日本籍外野手鈴木一朗轉任球團特別助理。 美聯社
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美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手隊今天宣布，日本籍老將外野手鈴木一朗將轉任球團特別助理，自今天開始生效，他本季雖然不會再上場比賽，但仍將積極參與球團比賽與訓練。

ESPN報導，鈴木一朗的經紀人鮑格斯（John Boggs）表示，這位44歲的日籍球星還不會退休。他說：「鈴木一朗2018年將扮演不同角色，2019年還沒有成定局。…未來的事還沒確定。」

水手隊總經理狄波多（Jerry Dipoto）表示，鈴木一朗將移出球隊25人名單，已選出小聯盟3A塔科馬隊右投手戈德爾（Erik Goeddel）遞補他的位置。

狄波多表示：「我們要確保能掌握一朗在球場外帶給球隊的所有價值。這個新角色有助於此，雖然它將隨時間變化，關鍵是一朗與我們的球團同在，將增加我們贏球的機會。這是我們的也是一朗的頭號優先目標。」

鈴木一朗的新身分將使他無法在2018年球季重返出賽球員名單。他未來將與球團各方面人員合作，也將以他的經驗在外野防守、跑壘和打擊等方面提供協助。

狄波多指出，除了鈴木一朗將不再上場比賽外，球隊並不希望他目前所做的事有所改變，相信以他的輝煌紀錄、個性、獨特見解和工作倫理，將可影響年輕和資深的球員。

他又說，這項合約雖然只涵蓋2018年球季，但水手的目標是鈴木一朗能長期作為球團成員。

日本共同社稍早報導，鈴木一朗將轉任球團特別顧問，本季其餘的賽事不再以球員的身分出場，但將與球隊同行，邊練球邊支援球員。

報導說，他之前已公開表示，至少要打棒球到50歲，持續打球的意願強，本季以後，他身為水手隊的一員，如果球員當中有傷兵的話，他可能會再以球員身分上場打球。

鈴木一朗水手大聯盟
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