勇士投打充滿朝氣 斧頭幫睽違多年終於覺醒

亞特蘭大勇士在4連勝之後躍居國聯東區第一，在團隊薪資約只有紅襪一半的情況下，實在是讓勇士迷欣喜若狂。 美聯社 分享 facebook

亞特蘭大勇士昨天（4月3日）以七比零的壓倒性比數，擊敗同區勁敵紐約大都會。這一勝，不僅代表他們確定拿下此次作客紐約的系列賽勝利（三戰已取得兩勝），更使他們在國聯東區的排名上，超越大都會，挾著18勝11敗、比大都會多半場的勝差（大都會為17勝11敗），躍居第一名。這是勇士自2014年以來，「首度」在五月份之後還能站上分區龍頭。

對於近幾年才加入美國職棒球迷行列的朋友來說，勇士似乎一直都是不怎麼樣的重建中球隊，好幾年戰績都積弱不振，除了主力打者弗里曼（Freddie Freeman）之外，沒什麼其他令人印象深刻的記憶點。不過對於資深一點的球迷來說，勇士在90年代與21世紀初期徹底主宰國聯東區、14度奪得分區冠軍的榮耀時期，至今仍令人記憶猶新。勇士自2013年後的衰退、戰績跌落谷底，以及隨之而來的漫漫重建路，反而是勇士隊史過去30年來，極為罕見的情況。

勇士隊陣中稱得上球星的好手，大概只剩下一壘手弗里曼了，但他生涯也只有2016年單季曾全壘打超過30支。 美聯社 分享 facebook

以「斧頭」作為球隊商標主角、「驍勇善戰」作為精神象徵的勇士，總算在睽違四年後，於本季的濫觴打出像是威猛勇士的佳績。而且他們取得18勝11敗戰績的過程，可說一點都不僥倖，這段期間他們的總得分161分、總失分僅115分，得失分差為優質的正46，為全國聯之最，而在得失分差榜上排名第二、目前戰績暫居國聯首位的響尾蛇，得失分差也不過正42。

勇士開季的這波好成績，並不在大家季前的預期之中，因為當時主流的風向認為，即便勇士已重建好一陣子，但接近準備完成的農場新秀，大概還需要一到兩季的大聯盟適應期，才能夠順利地發光發熱，而且他們的投手陣容帳面上仍有諸多瑕疵，因此戰績不會那麼快就起飛，遑論擠進外卡的可能性。

當然，勇士本季的首月紅盤，並非意味他們已經證明專家的季前分析錯誤、成為國聯季後賽的熱門隊伍之一。棒球長年的歷史已教導我們，太早用季初的數據去妄斷整季的成敗，是天真且不切實際的。不過至少勇士短期的進步戰績、數名陣中年輕球員展現出的「初生之犢不畏虎」氣勢，對球團和球迷而言，已是非常正面的指標，也隱隱約約透露出勇士長年重建的努力，提早結成了可以收割的豐碩果實，他們或許能因此加快邁向競爭循環的進程。我們甚至可以說，沉睡已久的斧頭幫，已然漸漸覺醒。

期待勇士今年會直奔季後賽可能還是不切實際的想法，但欣實未來之星阿庫尼亞等球員的成長會是相當愉快的事。 美聯社 分享 facebook

有趣的是，勇士本季覺醒背後的最大成功基礎，並非他們長年花較多心力培植、養成的投手部門，反而是各種美麗的意外跟驚喜，所造就的活躍野手群。

有在長期關注勇士的球迷應該都很清楚，勇士在90年代冠軍總管薛侯茲（John Schuerholz）的多年督導下（1990至2007年擔任球隊總管，近10年轉任球隊總裁和球員發展部門主管，去年入選棒球名人堂），他們的建隊哲學和球員養成思維，十分著重在投手戰力上。勇士在90年代和21世紀初的黃金世代，主要就是由強大的先發輪值、投手群撐起，最知名的人物莫過於三巨頭：麥達克斯（Greg Maddux）、葛拉文（Tom Glavine）和史摩茲（John Smoltz）。此外，他們也曾培養出艾佛瑞（Steve Avery）和米爾伍德（Kevin Millwood）等曾入選過明星賽的一代強投。

黃金世代結束後，勇士仍延續「投手至上」的精神，重組新世代的斧頭幫戰隊，近10年他們就曾挖掘出吉爾（Jair Jurrjens）、漢森（Tommy Hanson）、畢奇（Brandon Beachy）、麥德倫（Kris Medlen）、歐富萊赫提（Eric O’Flaherty）、范特斯（Jonny Venters）等，巔峰期雖不長、但各在不同時期為勇士提供重要貢獻的彗星型投手；另外也造就金布洛爾（Craig Kimbrel）、麥納（Mike Minor）、伍德（Alex Wood）、德黑蘭（Julio Teheran）等，至今仍在球場上具一定影響力的中堅型投手。有很長一段時間，勇士無論在選秀還是交易市場，都鎖定有潛力的新人或具一定實績的強投，並積極養成、重用他們，而最終也都收到還不錯的成效。

勇士近年也培育出不少優質強投，不過目前陣中僅剩下老將德黑蘭有50勝以上，而且他近年已有些走下坡。 美聯社 分享 facebook

簡言之，從90年代到近年重建以前，勇士之所以能長時間保持競爭力，明星野手的貢獻固然功不可沒（賈斯提斯（David Justice）、瓊斯（Chipper Jones）、A. 瓊斯（Andruw Jones）、弗里曼、西門斯（Andrelton Simmons）等），但真正讓他們脫穎而出的，是他們在不同時期強大的優勢投手群。從1990到2014年，勇士的團隊自責分率曾11度領先全國聯、20次排名國聯前五名，如此宰制力歷史上很難有其他球隊能與之匹敵；反觀他們同時期的團隊進攻指數，僅一次位列國聯第一、12次排名國聯前五，縱使仍為相當優質的表現，但明顯不如投手群那般強勢。

以投手為主的建隊哲學，之後亦有其他球隊仿效，實際執行的模式或許各有細節上的差異，但像運動家、光芒、以及最近的大都會，都曾以投手群作為球隊的主要資產或核心戰力。不過受制於投手比起野手更容易受傷、且未來發展較難預測，這種組隊的方式風險極高，過去像勇士從90年代到2013年那樣，長期成功的投手組隊案例其實非常少見。這也是為什麼太空人和小熊，五、六年前打掉重建時，會以「野手」為主要的立基點，而非投手。過去兩年的賽季結果亦顯示，以野手為團隊主力的建隊方式，會讓球隊的成長軌跡比較穩定，且能有效避免過多傷病問題導致的徹底崩壞，最終奪冠的成功率似乎也高一些。

斧頭幫自己的「投手建隊」計畫，同樣於2014年後踢到鐵板，他們在2012、2013年選秀首輪選進的投手席姆斯（Lucas Sims）、赫許（Jason Hursh），至今還沒有在大聯盟留下令人印象深刻的發揮；2015年透過交易獲得、近年積極培養重用的佛提奈維奇（Mike Foltynewicz），過去三季都投得跌跌撞撞，潛力難以真正釋放；曾入選百大新秀榜的威斯勒（Matt Wisler）、弗瑞德（Max Fried）和布萊爾（Aaron Blair），近兩年都難逃「小聯盟一條龍、大聯盟一條蟲」的命運，尤其弗瑞德和布萊爾仍有控球問題尚待解決；而三年前備受期待的投手新秀詹金斯（Tyrell Jenkins），不僅沒在最高殿堂投出好成績，後來更因受傷致使投球內容不斷下滑，被勇士交易到遊騎兵，成為棒球浪人，今年更陷入無球可打的窘境。

佛提奈維奇開季前6戰將被打擊率壓低到.209，而且三振比率也提高到32局39K，本季有破繭而出的跡象！ 美聯社 分享 facebook

然而，令勇士高層始料未及的是，當他們正在苦思如何改善多名投手新秀養成未果的窘況，並等待下一波新人投手茁壯發光的同時，他們的野手群卻繳出預期之外的佳績。

去年八月以年僅20歲之姿，就被拉上大聯盟的二壘手奧比斯（Ozzie Albies），至今仍未遭遇低潮，不論擊球技巧、長打火力、跑壘速度、還是選球功夫都令人折服。除了去年季末57場比賽繳出.810的亮眼進攻指數，今年四月份，奧比斯的全壘打數（九）並列全國聯第一、二壘安打數（11）獨步全聯盟、長打率（.647）亦排名國聯第二，這樣的高進攻效率與長打火力，都是奧比斯小聯盟時期不曾展現過的。

現在全聯盟最火熱的二壘手不是太空人的亞土維，也不是水手的卡諾。勇士的奧比斯目前已有9支全壘打、30分得分和20分打點！ 美聯社 分享 facebook

而最近才剛升上大聯盟、取代奧比斯成為球隊陣中最年輕球員的阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），雖然是今年季前美國各大棒球媒體幾乎一致指名的頭號新秀，但事實上在他剛簽約時（2014年）、甚至到兩年前，都沒有什麼人注意到其巨大潛力。直到他前年在澳洲職棒屠殺對手、去年在小聯盟各個層級過關斬將、愈打愈好，阿庫尼亞才忽然間打響名號，如今更已被媒體點名為勇士下個世代的外野巨星，具備足夠的實力扮演90年代A. 瓊斯的角色。

2015年的選秀狀元史旺森（Dansby Swanson），則可以說是勇士在同年底送走先發投手米勒（Shelby Miller）的交易中，從響尾蛇「偷」來的高品質內野手。即便上個賽季經歷嚴重的二年級生撞牆期，但他本季之初有所反彈的數據，似乎預示了他能跟奧比斯長期合作，共組聯盟裡數一數二的二游連線。

除了上述最近新聞較多的年輕選手，勇士隊野手陣容裡還有其他鮮為人知的無名英雄，其中捕手鈴木清（Kurt Suzuki）和佛勞爾斯（Tyler Flowers）攻守俱佳的表現最令人感到意外。他們兩人去年合力揮出31發全壘打、繳出.853的出色進攻指數，記入守備數據的綜合貢獻值WAR總和，更達到5.1，居全聯盟之首。今年開季雖然佛勞爾斯第一戰即因腹斜肌拉傷躺進傷兵名單，但鈴木清到目前為止仍能複製上季的火力水準，同樣是勇士本季團隊攻擊指數（.783）能排在國聯榜首的關鍵。

當然，看板球星弗里曼近三年又提升一個檔次的無死角砲火、老將馬卡基斯（Nick Markakis）的穩定進攻輸出、以及英席亞提（Ender Inciarte）頂尖的速度與中外野守備，亦皆提供良好的戰力基礎。總的來看，勇士野手群的場上表現，儼然已是大聯盟當今最令人賞心悅目者，而這一切，都是兩個球季之前，完全沒有人能想見的。

可怕的是，只要向來信奉投手建隊思維的勇士，能讓新一批已經養成差不多的投手新秀群，在大聯盟發揮應有的潛能，搭配上最近野手群令人驚喜的發展，覺醒的斧頭幫極有可能在明年就重新奪回國聯東區霸主的地位，甚至在今年就變為國聯外卡的大黑馬也說不定。

這些接近完成品的年輕投手，包括已站穩輪值位置的紐康柏（Sean Newcomb）、本周剛上大聯盟的索洛卡（Mike Soroka）、正在復健中的強力左投葛哈拉（Luiz Gohara）、技巧派左投阿拉德（Kolby Allard）、去年選秀第一輪第五順位就被選中的大學投手萊特（Kyle Wright），還有前面提過的弗瑞德等人，他們全都有入選大聯盟官網今年季前的百大新秀榜。

不過十分弔詭的事實是，不管是充滿投手新秀的肥沃農場，還是有些出乎意料的野手人才輩出，真正的幕後功臣，都是去年被抓到違反大聯盟業餘球員簽約規定、而遭到聯盟處以終身禁賽的前任總管卡普賴拉（John Coppolella）。猶記去年底醜聞剛爆出時，許多媒體和專家都撰文寫道，遭到聯盟重罰且被迫釋出12名違規所得新秀的勇士，未來長遠的發展並不樂觀。勇士多年後的球隊發展，是否會因為去年底的醜聞而大幅受阻，目前我們還不得而知，但至少就現下的進展而言，斧頭幫受惠於卡普賴拉2015到2017年的操盤，短期未來的榮景是完全可以期待的。