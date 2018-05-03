MLB／接到20顆超防區球 楚奧特防守大進步

2018-05-03 14:54 世界日報 編譯組／綜合報導



楚奧特防守精進。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯天使隊球星楚奧特（Mike Trout）已是全球最佳棒球員，而且身手如日中天，然而本賽季防守仍大有進步。

26歲的楚奧特不僅頗具進攻能力，如今防守能力同樣大增。他在本賽季開始前表示要提高防守能力，現在有證據證明他確實不斷取得進步。

楚奧特去年的守備進階數據DRS為負6分，UZR為負4.4分，都低於一般球員水平。今年截至目前，他的DRS增至5分，排名非常靠前。UZR為1.2分，排在第四名。

楚奧特本賽季已20次接到超防區（out of zone）的球，相當於每12局接到一次。他去年63次接到超防區球，相當於每15局接到一次。

楚奧特說，他現在能接住之前不認為自己可以接到的球。他的防守也更加積極，上個賽季他僅俯衝接球一次，而本賽季截至目前就已俯衝接球兩次。他說：「我告訴自己我能接到每個球，而不應中途放棄，關鍵就是更積極。」

天使隊總經理艾普勒（Billy Eppler）對楚奧特不斷進步大為驚嘆說：「我不知道他有多少層次，但他還可更上層樓。」

天使隊三壘教練艾貝（Dino Ebel）也對楚奧特評價頗高說：「他希望做得更好，我對此人非常肯定。他雖然聲名遠揚，但並不為之所動，一直努力尋找方法提升自己。」

楚奧特已兩次獲評美聯（AL）最有價值球員，三次名列第二位，他目前正處於其棒球職業生涯的巔峰期。