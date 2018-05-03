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MLB／史丹頓雙響相挺 塞佛里諾飆首場完封勝

2018-05-03 12:04聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

9局下，投手丘上的身影仍然穿著洋基40號球衣，塞佛里諾（Luis Severino）獲得教頭同意，上場續拚生涯首場完封勝，他最終以110球完投9局，僅被敲出5安打、無失分，送出10K，帶領洋基連續兩晚以4：0擊敗太空人。

「我不覺得他會讓我續投」，8局投完，塞佛里諾的用球數已經來到98球，他心想篤定會換上牛棚接替，但總教練布恩（Aarron Boone）的指示讓他出乎意料，「當他跟我說要我繼續上場時，我很開心，我的身體感覺還很好。」

不像前役廝殺到9局才攻下4分搶勝，洋基今天的4分打點全靠「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）的重砲開火，他先在第1局轟出兩分砲，第4局敲出陽春砲，兩轟苦主都是塞揚投手凱柯（Dallas Keuchel），第8局再以二壘安打送回1分打點。

塞佛里諾一路壓制太空人打線，以飛球出局收下第27個出局數後，他完成生涯60場先發以來的第一場完封勝，以未滿25歲之姿繳出完封勝的洋基投手，前一人已要追溯到1995年希區考克（Sterling Hitchcock），更是隊史近50年來最年輕完成10K以上完封勝的投手。

「這場比賽對我意義重大，太空人是一支優秀的球隊，他們很擅長打速球，所以可以面對他們投到9局，這是一件很特別的事。」塞佛里諾第5勝進袋，追平美聯勝投榜領先，王牌架勢越投越穩。

兩位投打英雄賽後互捧，塞佛里諾稱讚史丹頓是位不可思議的好手，「我才不在乎其他人說什麼，球季結束時，他一定會有50轟。」史丹頓則稱自己一點都不想在打擊區上面對塞佛里諾，「他會用100哩的球持續攻擊好球帶，當你好不容易跟上時，接著就是一顆90哩滑球進來。」

洋基史丹頓

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