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MLB／英卡納西恩三響砲 賽後先接普荷斯視訊道賀

2018-05-03 08:50聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

三響砲賽後，印地安人重砲英卡納西恩（Edwin Encarnacion）面對著等待自己的大批媒體，不好意思地請他們先等等，他將自己的手機螢幕轉向記者示意，他得接這通來自天使球星普荷斯（Albert Pujols）的電話。

印地安人今天以12：4重擊遊騎兵，英卡納西恩在第1局敲三分砲，第2局轟兩分砲，第8局臨去秋波再來一發陽春彈，單場掃進6分打點，幫助先發7局被敲6安打、失3分的塞揚強投隊友克魯柏（Corey Kluber）收下本季第5勝。

印地安人總教練法蘭柯納（Terry Francona）大讚，「我們都見識過了他能有多火燙，他有能力一肩扛起球隊。」英卡納西恩4月狀況低迷，打擊率僅1成58，法蘭柯納看在眼裡，「他知道他對4月的表現並不開心，但現在能看到他放鬆、綻放笑容是很棒的事。」

賽後受訪前，英卡納西恩先將手機螢幕轉向媒體，原來普荷斯正在電話線上，他特地打了視訊電話向好友道賀，英卡納西恩談起這段跨越球隊的友誼，他說：「我們會聊打擊，他是個好人。」

克魯柏對英卡納英恩此役的大爆發，似乎早有預料，賽後爆料：「大概是昨天吧，我聽到他在休息區自言自語，好像是在說『我要來了』，我猜他很清楚自己在說什麼。」

隊友強大的火力奧援，讓克魯柏投來輕鬆，他表示，「那是很巨大的後盾，這讓你可以上場積極攻擊好球帶，理想的話，可以吃長局數。」第5勝進袋後，克魯柏與藍鳥克里帕德（Tyler Clippard）並列美聯勝投榜領先。

克魯柏印地安人普荷斯

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