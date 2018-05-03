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MLB／穿回水手球衣 鈴木一朗傳退休

2018-05-03 00:03聯合報 記者藍宗標／綜合報導

四十四歲老將鈴木一朗傳本周可能在西雅圖主場退休。 （美聯社）
四十四歲老將鈴木一朗傳本周可能在西雅圖主場退休。 （美聯社）
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鈴木一朗大聯盟之路已到盡頭？美國媒體昨天爆料，這位四十四歲老將本周可能在西雅圖主場退休，未來不知是否回到日本職棒，他能重返當初發光發熱的老東家，在這裡結束大聯盟生涯十八年也算圓滿。

一朗二○○一年從水手起步，一二年起轉戰洋基、馬林魚隊，今年以生涯單季最低薪七十五萬美元再披水手球衣，延續大聯盟現役最高齡野手紀錄，也在三月卅日對印地安人隊開幕戰擔任先發左外野手，在主場重現「一朗旋風」。

一朗季初固定先發，最近上場次數減少，目前出賽十四場，打擊率只有二成二○，未有全壘打、打點，也無長打表現，九支安打都是短程一壘打。

水手昨天在主場靠克魯茲關鍵三分砲，對運動家隊三連戰首戰以六比三獲勝，接下來五戰仍在西雅圖，包括周末對決天使；美媒推測這將是一朗告別大聯盟之旅，他很樂意以水手球員的身分退休。

大聯盟本季日籍球員共有八人，一朗如果提前高掛球鞋，天使「二刀流」大谷翔平將是唯一野手，另六人包括洋基隊田中將大、小熊隊達比修有、道奇隊前田健太、響尾蛇隊平野佳壽、教士隊牧田和久、馬林魚隊田澤純一都是投手。

紅襪昨天打到延長十三局以六比七不敵皇家，旅美好手林子偉擔任先發二壘手、打第九棒，兩打數掛零，連八戰未有安打，本季打擊率掉到一成九四（打數卅一、安打六）。

鈴木一朗林子偉大谷翔平大聯盟達比修有

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