曾被洋基球迷噓爆 葛瑞格里歐斯今比基特還猛

大聯盟開打一個月，最大的驚奇絕非洋基隊的游擊手葛瑞格里歐斯(Didi Gregorius)莫屬。2015年他接替永遠的洋基隊長基特(Derek Jeter)成為球隊新任游擊手時，並不受球迷歡迎，如今他卻已做到許多基特所做不到的事。大家一定很好奇，葛瑞格里歐斯今年是如何大爆發的？

葛瑞格里歐斯是目前全聯盟表現最佳的球員，他的Fangraphs版2.4WAR高居全聯盟之首，比楚奧特(Mike Trout)還要高。他的10轟、30打點、.735長打率及1.159OPS也是全聯盟之冠。季前肯定沒人料到葛瑞格里歐斯會這麼猛，他名氣響亮的3位隊友賈吉(Aaron Judge)、史丹頓(Giancarlo Stanton)和桑契斯(Gary Sanchez)跟他比起來都相形失色。

洋基隊游擊手葛瑞格里歐斯目前不但是全隊打擊表現最好的球員，WAR值還在大聯盟排名第一！ 美聯社 分享 facebook

2015年洋基隊從響尾蛇交易來葛瑞格里歐斯，用以接替退休的基特來擔任游擊手。葛瑞格里歐斯當時雖已是個備受期待的潛力球員，但還沒打出名堂，而他來到洋基隊的第一個月更是適應不良，打擊率和OPS分別只有.206和.499，因此慘遭洋基球迷噓爆。當時甚至可在葛瑞格里歐斯上場打擊時，聽到球迷高喊基特的名字，讓葛瑞格里歐斯相當難堪。

去年葛瑞格里歐斯總算有了點基特的影子，他以25轟的成績打破基特所保持的隊史游擊手最多轟紀錄，而今年照目前的進度來看，他相當有機會再突破自己所保持的紀錄。他現已打破1908年以來游擊手單季最快10轟的紀錄，看來突破25轟並非難事。

葛瑞格里歐斯今年能夠脫胎換骨，最大的關鍵在於選球。過去葛瑞格里歐斯是個非常沒有耐心的打者，他非常不喜歡被保送，去年被保送的機率只有4.4%，位居全聯盟倒數第9，而2016年他的保送比例更是倒數第3的3.2%。去年他面對好球帶之外的球，出棒的機率高達40.8%，居全聯盟第6，可見他過去也是個球來就打的盲劍客。

葛瑞格里歐斯變身超級強打的關鍵在於選球上的精進，已不再是一個球來就打的盲劍客。 美聯社 分享 facebook

而今年葛瑞格里歐斯已大幅改善選球，過去他沒有一季保送比三振多，今年他卻一反過去的習性選到18次保送，高於他的16次三振。且才過一個月，他的18次保送就已快超越2016一整季的19次。而他面對壞球出棒的機率也由去年的40.8%一口氣降到32.0%。即使面對好球，出棒機率也從去年的81.3%降到72.9%。現在的葛瑞格里歐斯已是個等到適合進攻的球才會出棒的打者了。

此外葛瑞格里歐斯今年也開始善用他左打在洋基球場的優勢，拉打的比例由去年的40.3%提升至今年的47.8%。由於洋基球場右外野全壘打牆的距離較短，對左打的葛瑞格里歐斯相當有利，也因此加強拉打比例的他，今年的10轟有9轟集中在洋基球場。

葛瑞格里歐斯(左)變得更成熟，也受到了球迷和隊友的喜愛，如果能再持續下去，很快就要變成基特接班人了！ 美聯社 分享 facebook

今年大幅改善選球並善用拉打，讓葛瑞格里歐斯從當年洋基球迷的眼中釘，搖身成為洋基球迷的最愛。當年他因為遠不如基特而被噓，如今他已達成多項基特所達不到的成就，也算是讓他揚眉吐氣。