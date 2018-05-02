MLB／韋蘭德8局14K白搭 桑契斯開轟率洋基突圍

2018-05-02 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



桑契斯一打到就知道這球留不住了，這發三分砲也是洋基致勝一擊。 美聯社 分享 facebook

先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）只投7球就傷退，洋基仍在鐵牛棚和桑契斯（Gary Sanchez）9局上3分砲的雙重發揮下，以4：0擊敗由韋蘭德（Justin Verlander）領銜的太空人，和紅襪之間的勝差縮小到2場。

蒙哥馬利1局投完便感覺左手肘有緊繃現象，洋基讓菜鳥傑曼（Domingo German）緊急接手，他安然度過4局，接著格林（Chad Green）、巴坦希斯（Dellin Betances）、羅伯森（David Robertson）和查普曼（Aroldis Chapman）依序各接力1局，讓世界大賽衛冕軍只敲出6隻安打，還吞下13K，聯手完封太空人。

獨挑大樑的韋蘭德一人撐了8局，共用了105球，第4局開始全投出3上3下，只被擊出零星的3支安打、無保送，還飆出追平生涯紀錄的單場14次三振，可惜不但沒等到隊友火力支援，還眼睜睜看太空人終結者賈爾斯（Ken Giles）接手後崩盤，被桑契斯在一、三壘有人情況下，揮出打破僵局的中外野大支全壘打，洋基接下來又靠著投手暴投多得一分。

成為致勝關鍵的桑契斯表示，「無論如何我都準備要打了，不管他們有沒有要保送我，當我發現他們沒有要故意保送我後，我以為他們會投出一些很難打的球，我尋求我可以攻擊的機會，然後他就真的投給我打了。」