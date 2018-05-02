MLB／林子偉19打數無安打 打擊率跌破2成

2018-05-02 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



林子偉打擊手感降溫，已連19打數沒擊出安打。 美聯社 分享 facebook

林子偉今天回到先發陣容，以二壘手的身分打第9棒，不過2打數無安打，打擊率跌至1成94，所屬紅襪以3：3和皇家進入延長賽。

對決皇家先發投手朱尼斯（Jakob Junis），林子偉的2打數都是擊出一壘方向滾地球出局，7局下紅襪派上努尼耶茲（Eduardo Nunez）代打並接手二壘守備，林子偉提早結束本日任務；他已經連續7場比賽、19打數沒擊出安打，上次敲安是4月16日，打擊率從當時的5成一路跌破2成大關。

紅襪強投塞爾（Chris Sale）先發7局被敲5支安打，分別在第4和第6局各掉1分，2保送、6次三振，可惜即將到手的勝投在9局上因終結者金布洛爾（Craig Kimbrel）被打追平陽春砲而飛了。

紅襪直到6局下分數 才開張，莫蘭（Mitch Moreland）先用全壘打搶下一分，狄佛斯（Rafael Devers）和布萊德利（Jackie Bradley Jr.）串聯安打、再下一城，也讓朱尼斯投完6局時以2：2平手退場、無關勝負。

紅襪7局下靠著對手暴投得到超前的1分，結果9局登板的金布洛爾卻在1人出局時遭到高登（Alex Gordon）砲轟，比賽進入延長加班。