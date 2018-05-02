親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

血汗的奴工教授：英國大學的「非典型聘僱」

國民黨台北市長初選 五度參選的丁守中勝出

MLB／林子偉19打數無安打 打擊率跌破2成

2018-05-02 10:44聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

林子偉打擊手感降溫，已連19打數沒擊出安打。 美聯社
林子偉打擊手感降溫，已連19打數沒擊出安打。 美聯社
分享

林子偉今天回到先發陣容，以二壘手的身分打第9棒，不過2打數無安打，打擊率跌至1成94，所屬紅襪以3：3和皇家進入延長賽。

對決皇家先發投手朱尼斯（Jakob Junis），林子偉的2打數都是擊出一壘方向滾地球出局，7局下紅襪派上努尼耶茲（Eduardo Nunez）代打並接手二壘守備，林子偉提早結束本日任務；他已經連續7場比賽、19打數沒擊出安打，上次敲安是4月16日，打擊率從當時的5成一路跌破2成大關。

紅襪強投塞爾（Chris Sale）先發7局被敲5支安打，分別在第4和第6局各掉1分，2保送、6次三振，可惜即將到手的勝投在9局上因終結者金布洛爾（Craig Kimbrel）被打追平陽春砲而飛了。

紅襪直到6局下分數 才開張，莫蘭（Mitch Moreland）先用全壘打搶下一分，狄佛斯（Rafael Devers）和布萊德利（Jackie Bradley Jr.）串聯安打、再下一城，也讓朱尼斯投完6局時以2：2平手退場、無關勝負。

紅襪7局下靠著對手暴投得到超前的1分，結果9局登板的金布洛爾卻在1人出局時遭到高登（Alex Gordon）砲轟，比賽進入延長加班。

紅襪林子偉

相關新聞

MLB／震撼彈？ 美媒爆料一朗打完本周就退休

2018-05-02 09:16

MLB／哈維比賽前一晚跑趴 大都會教頭沒生氣

2018-05-02 08:53

MLB／水手攜伴運動家 明年日本打海外開幕戰

2018-05-02 08:21

MLB／碰到響尾蛇無解 道奇遭波拉克3響砲擊沉

2018-05-01 16:51

MLB／火球男換人 馬林魚菜鳥葛雷諾狂飆164公里

2018-05-01 16:09

MLB／普荷斯逼近3千安 太空人被打282安最多

2018-05-01 15:20

MLB／陳偉殷5日先發對紅人 挑戰先發2連勝

2018-05-01 14:28

MLB／今日戰績表 小熊勝洛磯4月收尾5連勝

2018-05-01 13:43

MLB／大聯盟新猷 釀酒人海德後援2.2局飆8K

2018-05-01 11:42

MLB／太空人摩頓7.2局失1分 斬斷洋基9連勝

2018-05-01 11:10

MLB／5月前敲6支滿貫砲 紅襪追平紀錄退皇家

2018-05-01 11:08

MLB／巨人王牌邦賈納即將練投 最快5月底復出

2018-05-01 10:08

MLB／基特入主馬林魚被罵 A-Rod：對他有信心

2018-05-01 10:02

MLB／紅襪隊長盼本月復出 教頭：32號嗎？

2018-05-01 09:13

MLB／席格開TJ本季報銷 道奇游擊戰力大缺口

2018-05-01 08:18

王建民跑壘前車之鑑 天使應讓大谷專心投球

2018-04-30 07:00

闊別362天再度先發 陳偉殷首局飆3K強勢回歸

2018-04-29 11:09

大聯盟三振率再創歷史新高 恐造成負面影響

2018-04-27 07:00

教頭出少年 紅襪柯拉引領時代新潮流

2018-04-26 07:00

波多黎各名將如雲 貝瑞歐斯、柯瑞亞當紅炸子雞

2018-04-25 07:00

大聯盟球員不是沙西米 大谷翔平好日子快過完

2018-04-23 07:00

大聯盟近年掀「水泡潮」 大谷翔平也成受害者

2018-04-20 07:00

45歲柯隆還是一尾活龍 就靠無敵伸卡打天下

2018-04-19 07:00

球員生命維持不易 惡意觸身球應該重懲

2018-04-17 07:00

大谷翔平還能瘋多久？ 學習前輩經驗走得更遠

2018-04-16 07:00

春訓、例行賽差很大 專家早預期大谷翔平能成功

2018-04-13 07:00

惡魔指叉球震撼全美 大谷如當年珍珠港奇襲

2018-04-12 07:00

大谷翔平光芒萬丈 天使「三大神獸」先後輝映

2018-04-11 07:00

大谷翔平不只投打俱佳 小地方看出敬業態度

2018-04-10 07:00

大谷翔平最大優點 難量化之超高EQ

2018-04-09 07:00

台美職棒均傳衝突 棒球潛規則到底合不合理？

2018-04-05 07:00

霍蘭補上最後拼圖 紅雀即將展翅高飛

2018-04-03 07:00

亞洲投手首次先發 吉井理人、郭泓志最亮眼

2018-04-02 07:00

大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值

2018-03-21 15:47

決勝千秒之間 一代球星瓊斯如何讓天才小史吃癟

2018-01-23 11:01

譚姆斯加布勞恩「TB連線」 釀酒人重溫黃金歲月

2017-05-10 07:00
看更多

熱門文章

NBA／支持衛少重話回擊 勇士球員籲球迷應尊重

2018-05-01 15:46

NBA／先發3人得分突破25 綠衫軍挫76人奪首勝

2018-05-01 11:28

用輸球換打球態度 中信可以道奇教頭羅伯斯為師

2018-05-01 13:17

NBA／詹姆斯登球鞋銷售榜首 厄文居次後勢看漲

2018-05-01 13:45

NBA／巴克利鐵口直斷 詹姆斯不會加入費城

2018-05-01 13:46

MLB／震撼彈？ 美媒爆料一朗打完本周就退休

2018-05-02 09:16

NBA／賽前惡補歷史課 76人欲延續與綠衫軍世仇

2018-05-01 15:45

MLB／火球男換人 馬林魚菜鳥葛雷諾狂飆164公里

2018-05-01 16:09

NBA／亟欲擺脫「過程魅影」 安比德稱面具是干擾

2018-05-01 13:54

季後賽第二輪已無弱者 總教練功力大比拚

2018-05-02 07:00

中職／金控大戰吵出票房？平均觀眾數超過象猿戰

2018-05-01 17:38

NBA／狀元佛爾茲近3戰神隱 76人教頭自有考量

2018-05-02 09:18

MLB／大聯盟新猷 釀酒人海德後援2.2局飆8K

2018-05-01 11:42

中職／象猿戰不夠看 金控大戰「激」出票房

2018-05-02 00:31

MLB／陳偉殷5日先發對紅人 挑戰先發2連勝

2018-05-01 14:28

NBA／綠衫軍菜鳥變大將 泰托姆：我打出侵略性

2018-05-02 00:44

全大運／爆冷擊退兩強敵 陳孝維撐出5年來首金

2018-05-01 17:56

MLB／普荷斯逼近3千安 太空人被打282安最多

2018-05-01 15:20

MLB／哈維比賽前一晚跑趴 大都會教頭沒生氣

2018-05-02 08:53

NBA／柯瑞第二戰回歸 柯爾：上場時間不受限

2018-05-02 10:44

MLB／碰到響尾蛇無解 道奇遭波拉克3響砲擊沉

2018-05-01 16:51

全大運／恩師離世淚崩 林玉婕盼完成未兌現承諾

2018-05-01 12:53

中職／陳傑憲致勝兩分砲 獅隊終嘗府城屠猿滋味

2018-05-01 22:56

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-02 10:58

中職／獅隊陳傑憲逆轉轟 府城「抓猴」成功

2018-05-02 00:23

NBA／綠衫軍傷兵回歸 布朗預告G2上陣

2018-05-02 08:53

中職／猿隊19歲捕手廖健富 生涯首座月MVP到手

2018-05-01 18:33

圖輯／全大運400公尺跨欄預賽 余嘉軒分組第一

2018-05-01 12:18

足球／台灣邁向職業化 準備好了嗎？

2018-05-01 17:00

NBA／尼克結束面談 新教頭最快本周揭曉

2018-05-02 09:57

NBA／詹姆斯21度大三元 騎士延長賽1分退暴龍

2018-05-02 11:05

全中運／沉寂2年再奪牌 林柏強軟網單打第三

2018-05-01 19:29

全大運／亞運國手開紅盤 劉威廷帶傷3連霸

2018-05-01 17:37

MLB／林子偉19打數無安打 打擊率跌破2成

2018-05-02 10:44

MLB／水手攜伴運動家 明年日本打海外開幕戰

2018-05-02 08:21

圖輯／全大運楊俊瀚200公尺預賽 20.84秒分組第一晉級

2018-05-01 16:48

全大運／撐竿跳 陳孝維苦熬六年「金」辛苦

2018-05-02 00:53

MLB／今日戰績表 小熊勝洛磯4月收尾5連勝

2018-05-01 13:43

中職／獅隊舉辦搖擺府城音樂季 好康大放送

2018-05-01 20:07

圖輯／全大運撐竿跳決賽 北市大陳孝維摘金

2018-05-01 17:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top