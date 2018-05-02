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MLB／震撼彈？ 美媒爆料一朗打完本周就退休

MLB／哈維比賽前一晚跑趴 大都會教頭沒生氣

2018-05-02 08:53聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

哈維曾是大都會王牌，因此在紐約的一舉一動都備受關注。 美聯社
哈維曾是大都會王牌，因此在紐約的一舉一動都備受關注。 美聯社
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大都會隊「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）遭媒體報導，上周隨隊造訪教士隊時，在洛杉磯參加派對，大都會總教練卡洛威（Mickey Callaway）出面表示，哈維已經和他詳談過，並認為這沒有什麼大不了的。

哈維才因開季表現不佳，被移出先發投手輪值轉任牛棚，沒想到現在又被媒體爆料，在後援出賽並被轟了一發全壘打的前一晚，他人曾在洛杉磯一間高級餐館的開幕派對，和超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）、好萊塢女星荷莉‧貝瑞（Halle Berry）等人同台。

卡洛威表示，哈維跟他解釋過情況了，也覺得這無傷大雅，並不會影響到隔天的投球，「他不管做對或做錯事情，都會被拿出來放大檢視，我們只需要確認，這件事不會讓他從球隊的任務分心。」

大都會總管奧德森（Sandy Alderson）也沒有動怒，只提醒哈維需要更注意言行，因為紐媒會關切他的一舉一動。

轉任牛棚投手後，哈維近3場比賽4局失2分，卡洛威解釋，哈維還在適應新角色，「我過去也看過投手有類似情況，在轉換時會先掙扎個2場到4、5場，然後才會穩定下來，我認為哈維也會這樣，他請教了許多好的問題，很主動地讓自己準備好，並試著有競爭力。」

哈維大都會牛棚

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