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MLB／大谷延至對戰水手上場 有望對決鈴木一朗

2018-04-30 14:22聯合新聞網 綜合報導

大谷翔平(左)本周有望對決鈴木一朗。 美聯社
大谷翔平(左)本周有望對決鈴木一朗。 美聯社
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因跑壘扭傷腳踝天使隊「二刀流」大谷翔平，列為每日傷兵觀察名單，確定無法於周三(台北時間)主場對抗金鶯三連戰首場先發登板上場，至於要延至何時？據教頭索夏在對決洋基隊賽後的說法，可能讓他錯過整個對決金鶯系列賽，而延至周六(台北時間)對決水手系列賽，經檢查無礙後才會上場，如此一來，有望與日本名將鈴木一朗來進行投打對決。

天使隊本周有兩個系列賽，分別是周三至周五主場對金鶯三連戰，周五至下周一則是作客西雅圖迎戰水手三連戰(均為台北時間)，兩個組合均是本季首度遭遇。原本周三對決金鶯上場投球的大谷，如果依表定時間投球，則將無緣本周在投手丘對決鈴木一朗，不過，跑壘受傷延後先發投球，還要進行觀察下，依教頭的說法，恐會錯過對金鶯三連戰，而從對決水手系列賽上場。

索夏說，「我們的目標是希望能於周末在西雅圖再讓他上場投球，但必須是經過測試及適當的治療之後，確保他上場無虞才行，而不是趕在周三(台北時間周四，延後一天)就急著讓他上場。這是我們對大谷最好的方針。」

在對決洋基系列賽，無緣和田中將大交手的大谷，如今將要與日本老將鈴木一朗投打對決，相信是更多球迷期待的戲碼。

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