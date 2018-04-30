MLB／腳踝扭傷 大谷翔平登板先發至少推遲一天

2018-04-30 08:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



大谷跑壘扭到。 美聯社 分享 facebook 今天天使與洋基之戰，日籍投打「二刀流」好手大谷翔平不在先發名單中，雖然自認左腳踝輕微扭傷有好轉跡象，但天使總教練索夏（Mike Scioscia）仍決定推遲他原訂周三對金鶯的先發投球任務。

索夏表示，大谷翔平不會被放入傷兵名單中，不過原本將扛起與金鶯系列賽第一戰任務的大谷，有可能改在周四、周五再登板，並取消今天預定的牛棚練投，「他有可能明天才會練投，但我們還在評估。」

大谷翔平表示，「我覺得我到時應該就好了，趕得及下次先發，不過畢竟這不是我能決定的，這要交給醫療團隊跟球團以及教練判斷，我就每天看看狀況。」

大谷翔平至少目前復原狀況還不足以擔任指定打擊，自前天與洋基系列賽首戰跑壘扭傷腳踝後，目前連續兩場未先發，索夏表示，「他現在還沒準備好上場全速衝刺。」

大谷翔平前天在首打席敲出本季第4轟，不過下一打席敲出內野滾地，跑壘時與一壘手渥克（Neil Walker）發生衝撞，當下還與渥克揮手致歉，不過事後可看出渥克的腳幾乎佔據一半的壘包，才導致大谷改變跑壘路徑。

渥克昨天也承認自己踩壘的動作有問題，他表示，「當時有點來不及踩壘，只會想說要把腳想辦法碰到壘包，很不幸的我部分身體幾乎都在壘包的上空。」

大谷翔平跑壘受傷，也讓「紐約每日新聞」想起當年王建民的前例，在連續兩年拿下19勝後，同樣因跑壘導致受傷，這是天使讓大谷翔平投打兼顧需要冒的風險，而回顧王建民生涯後期再度拚回大聯盟的紀錄片「後勁：王建民」則將在今年5月9日在洛杉磯亞太影展首映。