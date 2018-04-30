MLB／胡智為熱身未登板 林子偉打滿全場無緣對決

2018-04-30 04:36 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



胡智為（右）、林子偉（左）。 報系資料照、路透 分享 facebook 紅襪台將林子偉今天擔任先發游擊手、第9棒，光芒從3A拉上胡智為在牛棚待命，不過比分接近，胡智為雖然在8局在牛棚熱身，但未獲上場機會，兩人無緣對決，紅襪則以4：3獲勝，中斷光芒的8連勝。

光芒昨天先發投手提早被打下場，用掉今天預計先發的亞布洛（Ryan Yarbrough），牛棚人手不足，從小聯盟升上胡智為彌補戰力，林子偉則因紅襪保護剛傷癒歸隊的波賈茲（Xander Bogaerts）擔任先發，因此讓兩人能出席同場比賽。

林子偉總計4打數無安打，打擊率下修到2成07，首打席中外野飛球遭到接殺，5局平飛球進左外野手手套，第6局紅襪打了9個人次，林子偉再度上場，在滿壘時敲出右外野深遠飛球遭接殺出局，8局面臨二、三壘有人，林子偉敲出二壘滾地出局。

守備一向穩定的林子偉出現小瑕疵，7局上紅襪二壘手策動雙殺，林子偉接球時提早離開二壘壘包，雖然傳往一壘成功刺殺打者，但讓跑者順利站上二壘，幸好最後未造成失分。

光芒前4局靠著史班（Denard Span）的2分砲、米勒（Brad Miller）的一壘安打，攻下3分；不過紅襪在6局將比數追平，馬丁尼茲（J.D. Martinez）在滿壘時的一壘安打帶有2分打點，布萊德利（Jackie Bradley Jr.）高飛犧牲打再添1分。

紅襪先發投手波瑟羅（Rick Porcello）等不到勝投機會，投116球下場，7.2局被敲7安失3分，送出6次三振沒有保送，下場時一壘有人，紅襪提早推出終結者金布洛爾（Craig Kimbrel）鎖住比分。

紅襪在8局下反攻，馬丁尼茲敲出單場第4支安打帶動攻勢，捕手里昂（Sandy Leon）在一、二壘有人時敲出關鍵安打，拿下超前分，金布洛爾9局上續投，雖然被敲出兩安，但他連飆2K，用再見三振收下勝投。