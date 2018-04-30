MLB／暌違375天 殷仔勝投啦

2018-04-30 00:22 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／綜合報導



馬林魚隊台灣左投陳偉殷昨天復出先發，拿下本季首勝。 （法新社） 分享 facebook

「讓各位久等了。」馬林魚隊台灣左投陳偉殷經過漫長復健後重返大聯盟投手丘，昨天在主場對洛磯隊先發五點一局失一分，拿下暌違三百七十五天的勝投，賽後他也在個人粉絲團發文，向大家宣告，「我回來了。」

陳偉殷二○一六年轉戰馬林魚，但受到左手肘傷勢所苦，前兩季合計只先發廿七場，今年也是他旅美七年來首度無緣開季，連陳偉殷自己都說：「這麼長的復健跟等待，相信大家都等得不耐煩了，因為最不耐煩的人應該是我自己吧。」

昨天他前五局只讓洛磯敲出一支安打，第六局被布雷克蒙轟出陽春砲後，再被連敲兩安，在球隊三比一領先時退場，兩打數則沒表現。而本季狀況不理想的馬林魚牛棚昨天穩穩守成，打擊也有發揮，力挺殷仔的本季第一勝。

胡智為有望對決林子偉

這是陳偉殷繼去年五月二日後再度回到大聯盟先發，總教練馬丁利讚「表現很棒」，陳偉殷透露：「就是不要想太多，專注讓每個打者出局就好。」而復出的首戰有如此表現，他說：「有找回以前投球的感覺，享受比賽。」同時感謝隊友的協助，讓這場比賽有好的結果。

除了陳偉殷的復出振奮人心，台將還繼續捎來好消息，光芒隊胡智為預計今天與紅襪隊三連戰最終役再升大聯盟，支援昨天大量消耗的牛棚，有機會與林子偉正面交鋒，上演「台將對決」。