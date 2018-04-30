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王建民跑壘前車之鑑 天使應讓大谷專心投球

2018-04-30 07:00tyruschen

大谷翔平又受傷了！繼去年12月還未決定落腳何處就傳出右手韌帶接受注射、這個月中又因中指起水泡僅投兩局就下場後，這次則是跑上一壘時為了避開洋基一壘手渥克（Neil Walker）的腳而扭傷左腳踝。不幸中的大幸是，大谷這次傷到的不是去年10月開刀清除骨刺的右腳踝，而且只是輕微扭到。然而這已經是最近一年多以來大谷第三度跑壘受傷——去年初他就曾因右腳踝舊傷復發辭退WBC，季中又同樣因為奮力跑壘導致左大腿肌肉拉傷整整休養快三個月。

大谷翔平(右)能投能打，但跑壘技巧就不是很高明，一年之內竟然三次因跑壘受傷。 美...
大谷翔平(右)能投能打，但跑壘技巧就不是很高明，一年之內竟然三次因跑壘受傷。 美聯社
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這次腳踝受傷，對天使跟大谷自己來說都是不小的警訊。不論防護措施及運動醫學多先進，職業球員總免不了運動傷害。偏偏大聯盟又是出了名的「邪門」，已經罄竹難書的「千奇百怪受傷原因事件簿」隨時都能再添上一筆。就算天使對大谷百般呵護，春訓時還嚴令大谷跑壘時不得前撲滑壘。但運動傷害總是會在你意想不到的場景下發生，而且往往還連續不斷。

說到投手的腳傷，絕對是台灣棒球迷心中「最痛的那一塊」。畢竟十年前同樣以亞洲球員之姿在大聯盟大放異彩的王建民，就是因為跑回本壘時傷了右腳掌從此「回不去了」。除了王建民，近年來因跑壘而受傷的投手亦所在多有。除了最知名的紅雀王牌投手韋恩萊特（Adam Wainwright）在2015年因跑壘導致阿奇里斯腱斷裂整季報銷外，前一年巨人救援投手卡西亞（Santiago Casilla，已轉到運動家）也曾為了拼內野安打弄傷右腳。前年還是費城人一員的先發投手摩頓（Charlie Morton）在跑壘時拉傷大腿也不幸整季報銷。紅襪的蝴蝶球好手萊特（Steven Wright）更冤——他去年8月上場代跑時拉傷膝蓋，至今仍無法上場。

王建民對打擊和跑壘較不擅長，2008年對太空人一次跑壘意外受傷，對他的職業生涯造...
王建民對打擊和跑壘較不擅長，2008年對太空人一次跑壘意外受傷，對他的職業生涯造成重大打擊。 歐新社資料照片
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當然大谷的跑壘能力遠非這些投手可比。他當年在火腿曾經被實測跑上一壘只需要3.8秒，還留下盜壘13次成功只失敗4次的漂亮成績。但他在打擊時遭觸身球痛擊，或是跑壘時因奔跑、滑壘、衝撞所帶來的受傷風險，也比其他投手高出不知多少倍。尤其大聯盟球員們在對手投手上場打擊及跑壘時，多半都頗有分寸，包括近身速球、跑壘近身接觸等可能傷害投手的舉動總會心照不宣地避免。投手自己也心知肚明，在站上打擊區或奔跑在壘包間時，他們純粹是個不折不扣的「弱者」。因此許多時候打擊難免虛應故事，跑壘也視情況不須每次都全力以赴。然而以上這些「潛規則」在大谷身上無一適用。面對能將近百英哩快速球轟出全壘打牆外的大谷，近身速球是對手投手壓制他必備的武器；當速度一流的大谷上壘時，投手勢必會時常牽制、野手也會奮力觸殺以阻止他進壘。這些讓天使隊上下以及球迷心驚肉跳的畫面只要他以打者身份上場，就不可避免地將不斷出現。

看大谷翔平打全壘打雖然很過癮，但他畢竟不是每天上場的專門打者，受傷的風險也會較高...
看大谷翔平打全壘打雖然很過癮，但他畢竟不是每天上場的專門打者，受傷的風險也會較高。 美聯社
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投手的投球動作是個十分精密的機制。身體任何一部份的絲毫不適都可能影響這個機制，進而危及投手的表現。大多數投手無不小心翼翼地保護自己的「龍體」，過去甚至還有睡覺時從不敢壓到自己手臂、不肯抱小孩、買菜不肯提要老婆提的各種「奇葩」。（當然，樹林大了什麼鳥都有。大聯盟也不乏「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）這種跑去騎越野機車一摔休養三個月的「奇人」）。即使幸運地不曾受傷，大谷也得背負身為打者所帶來的疲勞及影響。假使他未來又出現像前一次先發投5.1局保送5人、壞球比例高達44%的控球不穩，而且這樣的亂流確實有跡可循，可歸咎於打擊帶來的負面影響，天使是否還願意不忘初衷，讓他繼續「二刀流」下去？

以前國聯就有故意保送對方投手讓他上壘「罰站」，試圖影響他下一局投球節奏的策略。大...
以前國聯就有故意保送對方投手讓他上壘「罰站」，試圖影響他下一局投球節奏的策略。大谷翔平若是在打擊和跑壘上太過激烈，是不是有可能影響下一場的投球？ 美聯社
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最後，今年天使雖然補進了包括大谷在內的不少新戰力，然而客觀來看，想要打進季後賽仍得戰戰兢兢不容有任何閃失。就在大谷不幸腳踝受傷前，天使的先發投手陣容其實早已岌岌可危。先是去年傷後復出的修梅克（Matt Shoemaker）只投一場就手臂拉傷，最快要到五月底才能回到場上；緊接著去年二號先發拉米瑞茲（JC Ramirez）也在連爆兩場後發現韌帶受傷，已經宣告整季報銷。季初天使配合大谷排出六人輪值，如今剩下的可用之兵包括李察茲（Garrett Richards）、史凱格斯（Tyler Skaggs）以及剛被洋基打爆的希尼（Andrew Heaney），全都是近幾年一直為傷所困的「未爆彈」。投手調度環環相扣，先發損兵折將，牛棚當然只有被狂操的份。天使的救援投手已「燃燒」了全大聯盟最多的120.1局——只比先發投手少了7.2局，其中光是幫大谷「收尾」就投了15.1局。

拉米瑞茲去年有11勝10敗、防禦率4.15的不錯成績，但本季只投兩場就宣告報銷，...
拉米瑞茲去年有11勝10敗、防禦率4.15的不錯成績，但本季只投兩場就宣告報銷，對天使的冠軍美夢可說是重大的打擊。 歐新社資料照片
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面對大谷這塊瑰寶隨時可能在打擊或跑壘時「玉碎」的風險，以及現階段先發牛棚兩頭燒的窘境，天使跟大谷攜手同行的二刀流之路究竟還能走多遠？職業運動畢竟是以求取球隊最多最長遠的勝利為至高目的。一旦天使評估讓大谷專心擔任投手對球隊的未來及近況終究是利大於弊，是否還可能硬扛求勝的壓力堅持下去？這個不但關乎天使隊一己，甚且攸關棒球歷史的難題，相信正不時浮現在天使總經理愛普勒（Billy Eppler）及老教頭索夏（Mike Scioscia）的腦海裡。

大谷翔平王建民

tyruschen

Baseball is like church. Many attend, few understand.

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