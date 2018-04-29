MLB／胡智為升大聯盟 有望對決林子偉

2018-04-29 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



胡智為再被拉上大聯盟。 路透(資料照) 分享 facebook 大聯盟明天有望上演史上首次台將對決，光芒因投手消耗大，預計明天將胡智為升上大聯盟，進入牛棚待命，加上紅襪野手林子偉有可能擔任先發，兩人有機會在明天凌晨的光芒與紅襪之戰交手。

光芒今天以12：6擊敗紅襪，取得8連勝，不過先發投手奇里諾斯（Yonny Chirinos）僅投2局退場，動用4名牛棚投手撐完7局，包括明天預計先發的亞布洛（Ryan Yarbrough），而明天也是光芒排定的「牛棚日」，要由現有牛棚撐完一場人力恐怕不足。

胡智為今天原定在3A先發出賽，賽前臨時遭到撤換，外媒預估就是讓他前往波士頓支援，「坦帕灣時報」記者托普金（Marc Topkin）報導，光芒明天將改由安德利斯（Matt Andriese），並拉上胡智為支援，擔任後援投手。

胡智為今年首度登板就是在升上大聯盟的第1天，明天上場機會很大，而紅襪游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）才剛傷癒歸隊，球隊保護起見，不打算讓他在前一天晚場後接隔天午場的比賽，而明天光芒與紅襪就是在午場交戰，林子偉很有機會擔任先發。

加上今天剛復出登板的陳偉殷，本季可望看到三名台將同在大聯盟，去年9月擴編時，5台將同在大聯盟是史上最多，今年王維中轉戰韓國職棒，曾仁和則在3A打拚。

胡智為今年接受球隊指示，以先發投手調整，不過4月17日上大聯盟時是擔任後援，2.2局被敲3安失3分，在3A的3場先發防禦率4.15，13局送出16次三振、6次四壞；林子偉大聯盟出賽11場，近來陷入低潮，連6場無安打，打擊率下降到2成40。