MLB／馬林魚投打爆氣相挺 陳偉殷奪本季首勝

2018-04-29 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



陳偉殷今天復出勝投。 美聯社 分享 facebook 馬林魚今天以4：1擊敗洛磯，旅美投手陳偉殷復出首戰，在主場球迷面前繳出5.1局，被敲4安，失1分的漂亮成績單，加上原本數據都處聯盟後段班的牛棚、打擊都有發揮，殷仔奪得本季首勝，也是生涯第54場勝投。陳偉殷投球影片

陳偉殷生涯對洛磯防禦率超過10，不過今天前5局徹底壓制對手打線，僅在第3局被敲出1支安打，首局雖有1次觸身球，但也送出3次三振，第2、5局都繳出三上三下，第4局雖然送出2次四壞出現危機，但靠雙殺打化解危機。

直到第6局陳偉殷遇亂流，先被布雷克蒙（Charlie Blackmon）敲出陽春砲，接下來被戴斯蒙（Ian Desmond）、史托瑞（Trevor Story）敲出安打，留下1出局、一三壘有人局面退場。

馬林魚牛棚防禦率5.57原本排聯盟倒數第三，不過今天夠穩，接替陳偉殷的威葛蘭（Nick Wittgren）用三振、飛球出局守住失分危機，接下來3名後援投手都未被敲出安打，巴爾克洛（Kyle Barraclough）送出3K拿下救援成功，守住勝利。

賽前馬林魚團隊打擊率僅2成22，排大聯盟倒數第三，17發全壘打更在大聯盟墊底，73打點、81得分則是倒數第2，昨天從傷兵歸隊的普拉多（Martin Prado）為火力加溫，貢獻2分打點，3局敲出的本季首安，是帶有1分打點的二壘安打，守備上也有美技演出。

陳偉殷2打數無安打，第4局的觸擊沒有推進效果，不過迪崔克（Derek Dietrich）在一、二壘有人時敲安將比分拉開到3：0，7局下再補上一發陽春砲。