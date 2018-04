MLB／馬林魚投打爆氣相挺 陳偉殷奪本季首勝

陳偉殷今天復出勝投。 美聯社 分享 facebook 馬林魚今天以4:1擊敗洛磯,旅美投手陳偉殷復出首戰,在主場球迷面前繳出5.1局,被敲4安,失1分的漂亮成績單,加上原本數據都處聯盟後段班的牛棚、打擊都有發揮,殷仔奪得本季首勝,也是生涯第54場勝投。陳偉殷投球影片

陳偉殷生涯對洛磯防禦率超過10,不過今天前5局徹底壓制對手打線,僅在第3局被敲出1支安打,首局雖有1次觸身球,但也送出3次三振,第2、5局都繳出三上三下,第4局雖然送出2次四壞出現危機,但靠雙殺打化解危機。

直到第6局陳偉殷遇亂流,先被布雷克蒙(Charlie Blackmon)敲出陽春砲,接下來被戴斯蒙(Ian Desmond)、史托瑞(Trevor Story)敲出安打,留下1出局、一三壘有人局面退場。

馬林魚牛棚防禦率5.57原本排聯盟倒數第三,不過今天夠穩,接替陳偉殷的威葛蘭(Nick Wittgren)用三振、飛球出局守住失分危機,接下來3名後援投手都未被敲出安打,巴爾克洛(Kyle Barraclough)送出3K拿下救援成功,守住勝利。

賽前馬林魚團隊打擊率僅2成22,排大聯盟倒數第三,17發全壘打更在大聯盟墊底,73打點、81得分則是倒數第2,昨天從傷兵歸隊的普拉多(Martin Prado)為火力加溫,貢獻2分打點,3局敲出的本季首安,是帶有1分打點的二壘安打,守備上也有美技演出。

陳偉殷2打數無安打,第4局的觸擊沒有推進效果,不過迪崔克(Derek Dietrich)在一、二壘有人時敲安將比分拉開到3:0,7局下再補上一發陽春砲。

Now THAT's how you make a season debut! Wei-Yin Chen gets his third strikeout of the first inning in his first start of the season! Watch the @Marlins in action against the Rockies live now on FOX Sports Florida and FOX Sports Go! #JuntosMiami #MLB pic.twitter.com/HU0zbSpi9p