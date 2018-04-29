MLB／初登板5.1局失1分 陳偉殷勝投候選

2018-04-29 09:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



陳偉殷。 美聯社 分享 facebook 馬林魚旅美投手陳偉殷離開傷兵名單，相隔近一年再度以先發投手身分回到大聯盟，本季初登板成績單亮眼，對洛磯投5.1局被敲4安，僅因陽春砲失1分，送出3次三振、2次保送，用球數68球，加上打線相挺，6局下場時球隊以3：1領先，陳偉殷為勝投候選人。

擔任先發對陳偉殷來說不是陌生的角色，總教練馬丁利（Don Mattingly）賽前表示，「過去幾季到某個時間點，他就會出現一些不順，或感覺不適，這次是從春訓就開始，不過他的牛棚看起來令人印象深刻，很驚訝他能這麼快回到球場。」

登上久違的投手丘，陳偉殷第一顆是92.5哩的壞球，接下來連三顆好球三振布雷克蒙（Charlie Blackmon），雖然對戴斯蒙（Ian Desmond）投出觸身，加上盜壘被進占得點圈，但陳偉殷再飆2K化解危機。

陳偉殷第3、第4局都讓首名打者上壘，第3局被敲二壘安打後，對手觸擊失敗無推進，殷仔安全下莊；第4局投出兩個四壞，1出局後讓對手站上一、二壘，靠著雙殺化解危機。

普拉多（Martin Prado）昨天才從傷兵歸隊出賽，今天前兩分都由他打回，分別在1局下滿壘時敲出滾地，3局再敲二壘安打，各有1分打點，守備上也有美技演出；第4局陳偉殷的觸擊沒有推進效果，不過迪崔克（Derek Dietrich）在一、二壘有人時敲安，馬林魚取得3：0領先。

前5局投完陳偉殷只用60球，第6局續投被布雷克蒙敲出陽春砲，下一棒戴斯蒙又敲出二壘安打，雖然用飛球解決亞瑞納多（Nolan Arenado），但再被史托瑞（Trevor Story）敲出一壘安打後退場，留下一、三壘有人局面，接手的威葛蘭（Nick Wittgren）用三振、飛球出局守住失分危機。