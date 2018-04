MLB／陳偉殷離開傷兵名單 初登板對洛磯

陳偉殷移出傷兵名單今先發。 (美聯社) 分享 facebook 馬林魚正式將陳偉殷移出傷兵名單,確定他就是今天與洛磯之戰的先發,成為本季第三位在大聯盟出賽的台灣球員,距離自己上次擔任先發投手已相隔近1年。

陳偉殷去年因左手肘不適,5月2日是最後一次先發,本來預計整季報銷,但經過高濃度血小板血漿注射治療(PRP),9月重新回到球場,以後援身份出賽4場,今年春訓仍受同樣傷勢而影響進度,直到今天才回到投手丘。

陳偉殷去年出賽9場,戰績2勝1敗,防禦率3.82,生涯對洛磯對戰成績不佳,2場先發共丟掉10分,防禦率高達10.38,而洛磯今年團隊打擊率2成31,大聯盟倒數第7,不過33轟並列第5多。

Now THAT's how you make a season debut! Wei-Yin Chen gets his third strikeout of the first inning in his first start of the season! Watch the @Marlins in action against the Rockies live now on FOX Sports Florida and FOX Sports Go! #JuntosMiami #MLB pic.twitter.com/HU0zbSpi9p