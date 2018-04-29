MLB／睽違一年 陳偉殷重返先發

相關新聞
MLB／大谷左腳踝傷退 二刀流vs.神之子恐生變2018-04-28 12:56
MLB／大谷對97哩速球開轟 洋基延長賽險勝天使2018-04-28 13:28
MLB／大聯盟也打出火氣 開季觸身球爆量2018-04-28 14:45
MLB／聯盟萬磁王布萊恩 1個月被砸7次還成傷兵2018-04-28 14:48
MLB／敲二壘安差點跑過頭 達比修回溫飆8K2018-04-28 11:29
MLB／不看對戰優勢 田中：大谷已非以前的他2018-04-28 11:59
MLB／今日戰績表 光芒勝紅襪拉出7連勝2018-04-28 15:40
MiLB／台將同場較勁 曾仁和吞敗、李振昌送3K2018-04-28 11:34
MLB／林子偉首移防二壘0安 光芒3轟勝紅襪2018-04-28 11:06
MLB／重談搶大谷失敗 洋基教頭：他有選擇權2018-04-28 09:15
MLB／投打對決前 大谷、田中先在場邊聊開2018-04-28 08:45
MLB／陳偉殷29日先發？ 馬林魚不說死2018-04-28 08:11
MLB／重返美職 姜正浩：不會再讓所有人失望2018-04-28 07:12
MLB／霍特進傷兵 林子偉先發九棒二壘手2018-04-28 07:01
MLB／王維中今拚第三勝 殷仔有望明登板2018-04-27 23:55
大聯盟三振率再創歷史新高 恐造成負面影響2018-04-27 07:00
教頭出少年 紅襪柯拉引領時代新潮流2018-04-26 07:00
波多黎各名將如雲 貝瑞歐斯、柯瑞亞當紅炸子雞2018-04-25 07:00
大聯盟球員不是沙西米 大谷翔平好日子快過完2018-04-23 07:00
大聯盟近年掀「水泡潮」 大谷翔平也成受害者2018-04-20 07:00
45歲柯隆還是一尾活龍 就靠無敵伸卡打天下2018-04-19 07:00
球員生命維持不易 惡意觸身球應該重懲2018-04-17 07:00
大谷翔平還能瘋多久？ 學習前輩經驗走得更遠2018-04-16 07:00
春訓、例行賽差很大 專家早預期大谷翔平能成功2018-04-13 07:00
惡魔指叉球震撼全美 大谷如當年珍珠港奇襲2018-04-12 07:00
大谷翔平光芒萬丈 天使「三大神獸」先後輝映2018-04-11 07:00
大谷翔平不只投打俱佳 小地方看出敬業態度2018-04-10 07:00
大谷翔平最大優點 難量化之超高EQ2018-04-09 07:00
台美職棒均傳衝突 棒球潛規則到底合不合理？2018-04-05 07:00
霍蘭補上最後拼圖 紅雀即將展翅高飛2018-04-03 07:00
亞洲投手首次先發 吉井理人、郭泓志最亮眼2018-04-02 07:00
大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值2018-03-21 15:47
決勝千秒之間 一代球星瓊斯如何讓天才小史吃癟2018-01-23 11:01
譚姆斯加布勞恩「TB連線」 釀酒人重溫黃金歲月2017-05-10 07:00
熱門文章
NBA／喬治關鍵投籃犯規爭議 裁判賽後回應2018-04-28 16:53
NBA／溜馬大勝34分 詹皇濺血吞季後賽第三慘敗2018-04-28 11:03
MLB／大谷對97哩速球開轟 洋基延長賽險勝天使2018-04-28 13:28
NBA／衛少46分無用 米契爾率爵士淘汰雷霆2018-04-28 13:34
NBA／歐拉迪波季後賽首度大三元 逼騎士搶七2018-04-28 10:48
羽球亞錦賽／驚險拍落塞娜 戴資穎返球后剩一步2018-04-28 17:44
NBA／米契爾前6戰破20分 50年來菜鳥第2人2018-04-28 15:09
NBA／詹皇生涯搶七4勝2負 歐拉迪波強調要冷靜2018-04-28 12:07
NBA／不怕衛冕軍勇士 戴維斯有信心鵜鶘能贏2018-04-28 08:45
韓職／王維中力抗龍頭斗山熊 優質先發奪第3勝2018-04-28 19:21
NBA／爵士魯比歐首節就傷退 第六戰無法回歸2018-04-28 12:23
HBL／巔峰賽前骨折 高承恩無奈當最強啦啦隊2018-04-28 13:35
MLB／大谷左腳踝傷退 二刀流vs.神之子恐生變2018-04-28 12:56
MLB／投打對決前 大谷、田中先在場邊聊開2018-04-28 08:45
NBA／柯瑞參加5對5對抗訓練 歸期不遠了2018-04-28 07:48
MLB／不看對戰優勢 田中：大谷已非以前的他2018-04-28 11:59
中職／官大元二軍防禦率0 史總：不能只看數據2018-04-28 17:01
NBA 2018季後賽對戰表─西區2018-04-28 13:11
NBA／羅瑞24分挺身 暴龍淘汰巫師晉級次輪2018-04-28 10:11
NBA 2018季後賽對戰表─東區2018-04-28 10:27
MLB／敲二壘安差點跑過頭 達比修回溫飆8K2018-04-28 11:29
MLB／重談搶大谷失敗 洋基教頭：他有選擇權2018-04-28 09:15
HBL／松山遊紫禁城 隊友虧林正「顏值擔當」2018-04-28 13:16
MLB／霍特進傷兵 林子偉先發九棒二壘手2018-04-28 07:01
NBA／巫師波特G6因傷缺陣 沃爾：影響很大2018-04-28 11:57
MLB／陳偉殷29日先發？ 馬林魚不說死2018-04-28 08:11
中職／換投來不及熱身 洪總向主審抗議「偷」時間2018-04-28 21:56
SBL冠軍賽／張宗憲關鍵三分球 富邦出奇招延長戰線2018-04-28 21:11
MLB／聯盟萬磁王布萊恩 1個月被砸7次還成傷兵2018-04-28 14:48
SBL冠軍賽／豪醫療團隊開綠燈 林書緯將先發上陣2018-04-28 17:52
MLB／大聯盟也打出火氣 開季觸身球爆量2018-04-28 14:45
MLB／林子偉首移防二壘0安 光芒3轟勝紅襪2018-04-28 11:06
MLB／重返美職 姜正浩：不會再讓所有人失望2018-04-28 07:12
影／世界啦啦隊錦標賽 中華台北摘銀2018-04-28 14:46
中職／猿投打俱佳 打爆兄弟收對戰7連勝2018-04-28 20:50
韓職／王維中對斗山熊6.2局失1分 列勝投候選人2018-04-28 18:44
MiLB／台將同場較勁 曾仁和吞敗、李振昌送3K2018-04-28 11:34
MLB／睽違一年 陳偉殷重返先發2018-04-29 05:11
中職／岳東華短期不會升一軍 史總：還差心理狀態2018-04-28 18:24
MLB／今日戰績表 光芒勝紅襪拉出7連勝2018-04-28 15:40
留言