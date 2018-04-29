MLB／睽違一年 陳偉殷重返先發

2018-04-29 05:11 中央社 華盛頓28日專電



馬林魚隊官網更新先發投手的名單為陳偉殷。圖擷自 馬林魚隊官網 分享 facebook 睽違近一年，旅美左投陳偉殷今晚將重返大聯盟賽場，主場先發出戰科羅拉多洛磯隊。

大聯盟邁阿密馬林魚隊官網原本公布今晚的先發投手並非陳偉殷，美東當地時間28日下午約3時，馬林魚隊官網才更新先發投手的名單為陳偉殷，也就是說，去年球季因傷只先發5場的陳偉殷、睽違近一年，今晚將重返大聯盟賽場。

除重返馬林魚先發陣容，陳偉殷今晚還將擔任第9棒打擊。

陳偉殷大聯盟生涯53勝、38敗，防禦率3.90。