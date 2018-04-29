MLB／陳偉殷復出前三局壓制對手 隊友搶攻1:0

2018-04-29 07:59 聯合新聞網 文字直播



效力馬林魚的旅美投手陳偉殷。 美聯社 分享 facebook

Now THAT's how you make a season debut! Wei-Yin Chen gets his third strikeout of the first inning in his first start of the season! Watch the @Marlins in action against the Rockies live now on FOX Sports Florida and FOX Sports Go! #JuntosMiami #MLB pic.twitter.com/HU0zbSpi9p — FOX Sports Florida (@FOXSportsFL) April 28, 2018

賽前報導

睽違一年 陳偉殷重返先發

睽違近一年，旅美左投陳偉殷今晚將重返大聯盟賽場，主場先發出戰科羅拉多洛磯隊。

大聯盟邁阿密馬林魚隊官網原本公布今晚的先發投手並非陳偉殷，美東當地時間28日下午約3時，馬林魚隊官網才更新先發投手的名單為陳偉殷，也就是說，去年球季因傷只先發5場的陳偉殷、睽違近一年，今晚將重返大聯盟賽場。

除重返馬林魚先發陣容，陳偉殷今晚還將擔任第9棒打擊。

陳偉殷大聯盟生涯53勝、38敗，防禦率3.90。