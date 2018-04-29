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MLB／陳偉殷復出首局送3K狀況佳 隊友搶攻1:0

MLB／陳偉殷復出前三局壓制對手 隊友搶攻1:0

2018-04-29 07:59聯合新聞網 文字直播

效力馬林魚的旅美投手陳偉殷。 美聯社
效力馬林魚的旅美投手陳偉殷。 美聯社
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賽前報導

睽違一年 陳偉殷重返先發

睽違近一年，旅美左投陳偉殷今晚將重返大聯盟賽場，主場先發出戰科羅拉多洛磯隊。

大聯盟邁阿密馬林魚隊官網原本公布今晚的先發投手並非陳偉殷，美東當地時間28日下午約3時，馬林魚隊官網才更新先發投手的名單為陳偉殷，也就是說，去年球季因傷只先發5場的陳偉殷、睽違近一年，今晚將重返大聯盟賽場。

除重返馬林魚先發陣容，陳偉殷今晚還將擔任第9棒打擊。

陳偉殷大聯盟生涯53勝、38敗，防禦率3.90。

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