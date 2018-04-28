MLB／林子偉首移防二壘0安 光芒3轟勝紅襪

2018-04-28 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



林子偉本季首次守二壘，但沒有適應問題，參與3次雙殺，至今78局還沒有任何失誤，可惜打擊2打數掛零。 美聯社 分享 facebook

紅襪台將林子偉在相隔4天後重返先發打線，擔任第9棒與二壘手，打擊手感依舊未回溫，2打數無安打，連6場未敲安，打擊率下滑到2成40，紅襪也以3：4敗給光芒。

林子偉在第3局敲出滾地出局，第6局前一棒瓦茲奎茲（Christian Vazquez）敲出二壘安打，林子偉想打穿中線，但剛好被投手攔下，在一壘被刺殺，沒有推進效果；不過紅襪靠著貝茲（Mookie Betts）、馬丁尼茲（J.D. Martinez）兩支二壘安打，拿下2分。

林子偉在第8局被代打換下，被定位工具人的林子偉本季僅守過游擊，今天雖因波賈茲（Xander Bogaerts）歸隊改守二壘，但沒有適應問題，參與3次雙殺，包括第2局策動一次雙殺，雖然打擊陷入低潮，本季守備78局還沒出現過失誤。

游擊手波賈茲傷癒歸隊，而昨天跑壘導致左大腿拉傷的霍特（Brock Holt）預計要休息至少6到8天，被放入10天傷兵名單，移出空間給波賈茲。

紅襪打線遭到光芒壓制，先發史奈爾（Blake Snell）投7.1局失2分，送出9次三振，被敲5安，有1次四壞保送，拿下本季第4勝，也幫助光芒7連勝。

光芒的4分全靠全壘打拿下，拉莫斯（Wilson Ramos）2分砲，加上瑞夫史奈德（Rob Refsnyder）、羅伯森（Daniel Robertson）的陽春砲，全都跨越左外野綠色怪物的阻擋。

紅襪先發投手波默蘭茲（Drew Pomeranz）投5局失4分退場，總教練柯拉（Alex Cora）認為他的身體沒有問題，不過變化球投球方式需要做些調整，雖然沒有明言，但外界認為波默蘭茲投曲球的動作可能被抓到破綻。