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MLB／97哩內角壓不住大谷 第4轟出爐

MLB／97英哩內角壓不住大谷 本季第4轟出爐

2018-04-28 10:56聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

大谷翔平第四轟出爐！ 美聯社
大谷翔平第四轟出爐！ 美聯社
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天使今天與洋基展開3連戰，大谷翔平生涯首度對戰「邪惡帝國」，不浪費任何時間在第1個打席就上演火力展示，他在第2局從火球派右投塞佛里諾（Luis Severino）手中敲出陽春砲，本季第4轟出爐。

大谷翔平今天在3連戰首戰擔任先發第5棒、指定打擊，對壘洋基王牌投手塞佛里諾，第2局在一人出局、壘上無人時上場打擊，球數1好1壞後，將一記97.2哩（約156公里）的內角四縫線直球轟出右外野，幫助天使先馳得點取得1：0領先。

大谷翔平在季初連3場開轟後，相隔7場後再度上演煙火秀，本季4支全壘打全數都從右投手中開轟。此外，這一轟擊球初速達112哩，加上4月7日對運動家擊出的第3轟為112.4哩，為天使本季擊球速度最快的兩支全壘打。

還有另一項特殊數據，大谷在球季的第1個月累積26次三振、4支全壘打，為大聯盟史上第4位在1個月內以投手身分投出25K以上，且以打者身分敲出4轟以上的球員，前3人為1935年的法瑞爾（Wes Ferrell）、1958年德瑞斯戴爾（Don Drysdale）和1971年的詹金斯（Fergie Jenkins），連貝比魯斯（Babe Ruth）都不曾達到這項數據。

大谷翔平天使洋基

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