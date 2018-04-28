MLB／重談搶大谷失敗 洋基教頭：他有選擇權

2018-04-28 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



洋基季前搶大谷失利，總教練布恩重談此事表示尊重他的選擇。 美聯社 分享 facebook

沒能到手的好貨，洋基只能看著天使「開箱」，今天趁著與天使展開3連戰，洋基現場見證大谷翔平的二刀流天賦，今天開賽前就先在打擊練習看他轟出兩支超大號全壘打。

大谷翔平去年冬天透過入札制度挑戰大聯盟，吸引所有球團目光，而超級豪門洋基也表達爭取的強烈企圖，各項優越條件原先被視為被搶下大谷的強力候選，卻出人意表在第一輪就遭淘汰。

洋基教頭布恩（Aaron Boone）坦言，「我們被傳聞是候選球隊之一，所以當我接下這份工作後，我是密切注意這些消息。」不久後，大谷確定挑選7隊進入二輪面試，而洋基是遭到淘汰的眾多球隊之一，布恩對此笑說，「當時我才剛獲聘沒幾天，得知大谷淘汰了我們，我心想是我做了什麼嗎？」

布恩表示，「我沒有太過深入看過報導，但選擇一個你將要效力的地方有很多個人理由，他有權去做選擇，而他尊重他的選擇。」

大谷初來乍到，在大聯盟的第1個月已經掀起旋風，布恩也認證：「作為一名打者，他的力量是真貨，很強壯，而且真的能跑；作為一名投手，他已經有幾場表現令人讚嘆，直球驚人之餘，還有決勝的指叉球。」

「我知道他像一陣狂風般席捲南加州，我認為這對棒球來說真的是很棒的事。」布恩幽默表示，希望大谷旋風可以持續下去，但前提是「在我們離開這裡之後」。

大谷今天擔任先發第5棒、指定打擊，賽前打擊練習就吸引洋基和紐約媒體目光，兩度轟出超大號全壘打，讓紐約媒體都必須讚嘆，「就和賈吉（Aaron Judge）、史丹頓（Giancarlo Stanton）一樣，大谷翔平光是打擊練習就有看點。」