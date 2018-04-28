親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

教部拔管 台大發聲明：深感錯愕 表達遺憾與強烈異議

馬英九出庭 連他都不知道的小八卦 檢察長親自巡便坑...

MLB／重談搶大谷失敗 洋基教頭：他有選擇權

2018-04-28 09:15聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

洋基季前搶大谷失利，總教練布恩重談此事表示尊重他的選擇。 美聯社
洋基季前搶大谷失利，總教練布恩重談此事表示尊重他的選擇。 美聯社
分享

沒能到手的好貨，洋基只能看著天使「開箱」，今天趁著與天使展開3連戰，洋基現場見證大谷翔平的二刀流天賦，今天開賽前就先在打擊練習看他轟出兩支超大號全壘打。

大谷翔平去年冬天透過入札制度挑戰大聯盟，吸引所有球團目光，而超級豪門洋基也表達爭取的強烈企圖，各項優越條件原先被視為被搶下大谷的強力候選，卻出人意表在第一輪就遭淘汰。

洋基教頭布恩（Aaron Boone）坦言，「我們被傳聞是候選球隊之一，所以當我接下這份工作後，我是密切注意這些消息。」不久後，大谷確定挑選7隊進入二輪面試，而洋基是遭到淘汰的眾多球隊之一，布恩對此笑說，「當時我才剛獲聘沒幾天，得知大谷淘汰了我們，我心想是我做了什麼嗎？」

布恩表示，「我沒有太過深入看過報導，但選擇一個你將要效力的地方有很多個人理由，他有權去做選擇，而他尊重他的選擇。」

大谷初來乍到，在大聯盟的第1個月已經掀起旋風，布恩也認證：「作為一名打者，他的力量是真貨，很強壯，而且真的能跑；作為一名投手，他已經有幾場表現令人讚嘆，直球驚人之餘，還有決勝的指叉球。」

「我知道他像一陣狂風般席捲南加州，我認為這對棒球來說真的是很棒的事。」布恩幽默表示，希望大谷旋風可以持續下去，但前提是「在我們離開這裡之後」。

大谷今天擔任先發第5棒、指定打擊，賽前打擊練習就吸引洋基和紐約媒體目光，兩度轟出超大號全壘打，讓紐約媒體都必須讚嘆，「就和賈吉（Aaron Judge）、史丹頓（Giancarlo Stanton）一樣，大谷翔平光是打擊練習就有看點。」

洋基大谷翔平天使

相關新聞

MLB／霍特進傷兵 林子偉先發九棒二壘手

2018-04-28 07:01

MLB／投打對決前 大谷、田中先在場邊聊開

2018-04-28 08:45

MLB／陳偉殷29日先發？ 馬林魚不說死

2018-04-28 08:11

MLB／重返美職 姜正浩：不會再讓所有人失望

2018-04-28 07:12

大聯盟三振率再創歷史新高 恐造成負面影響

2018-04-27 07:00

MLB／談心有效 達比修有優質先發送8K加碼二壘安

2018-04-28 09:51

MLB／王維中今拚第三勝 殷仔有望明登板

2018-04-27 23:55

MLB／大谷手指水泡痊癒 投球不成問題

2018-04-27 15:44

MLB／馬林魚官網透露 陳偉殷有望29日先發

2018-04-27 15:42

MLB／今日戰績表 洋基桑契斯再見轟氣走雙城

2018-04-27 14:15

MiLB／朱立人敲追平安 連2場安打

2018-04-27 14:05

MLB／桑契斯再見3分砲 洋基橫掃雙城6連勝

2018-04-27 12:52

MLB／紅襪勝藍鳥 林子偉續留大聯盟機率增

2018-04-27 12:15

MLB／裝傻不識大谷 洋基教頭改讚「頂尖力量」

2018-04-27 09:42

MLB／姜正浩拿到美簽 海盜歡迎他歸隊

2018-04-27 08:54

MLB／果然是真貨 勇士新秀亞古納首轟只花2場

2018-04-27 08:24

MLB／霍特腿傷退場 林子偉代跑攻下第一分

2018-04-27 08:23

教頭出少年 紅襪柯拉引領時代新潮流

2018-04-26 07:00

波多黎各名將如雲 貝瑞歐斯、柯瑞亞當紅炸子雞

2018-04-25 07:00

大聯盟球員不是沙西米 大谷翔平好日子快過完

2018-04-23 07:00

大聯盟近年掀「水泡潮」 大谷翔平也成受害者

2018-04-20 07:00

45歲柯隆還是一尾活龍 就靠無敵伸卡打天下

2018-04-19 07:00

球員生命維持不易 惡意觸身球應該重懲

2018-04-17 07:00

大谷翔平還能瘋多久？ 學習前輩經驗走得更遠

2018-04-16 07:00

春訓、例行賽差很大 專家早預期大谷翔平能成功

2018-04-13 07:00

惡魔指叉球震撼全美 大谷如當年珍珠港奇襲

2018-04-12 07:00

大谷翔平光芒萬丈 天使「三大神獸」先後輝映

2018-04-11 07:00

大谷翔平不只投打俱佳 小地方看出敬業態度

2018-04-10 07:00

大谷翔平最大優點 難量化之超高EQ

2018-04-09 07:00

台美職棒均傳衝突 棒球潛規則到底合不合理？

2018-04-05 07:00

霍蘭補上最後拼圖 紅雀即將展翅高飛

2018-04-03 07:00

亞洲投手首次先發 吉井理人、郭泓志最亮眼

2018-04-02 07:00

大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值

2018-03-21 15:47

決勝千秒之間 一代球星瓊斯如何讓天才小史吃癟

2018-01-23 11:01

譚姆斯加布勞恩「TB連線」 釀酒人重溫黃金歲月

2017-05-10 07:00
看更多

熱門文章

NBA／柯爾讚戴維斯地球最強 但更擔心米羅蒂奇

2018-04-27 12:14

NBA／安東尼季後賽神隱 T-Mac建議轉打替補

2018-04-27 10:27

NBA／下半場豪取20分 字母哥率公鹿挺進搶七

2018-04-27 10:59

NBA／樂見詹姆斯轉投費城 艾佛森：願望清單一項

2018-04-27 16:44

MLB／紅襪勝藍鳥 林子偉續留大聯盟機率增

2018-04-27 12:15

羽球亞錦賽／往衛冕邁進 戴資穎一局未失晉4強

2018-04-27 20:26

NBA／詹皇絕殺秀 泰隆魯：媲美喬丹The Shot

2018-04-27 16:09

NBA／柯瑞恢復完整訓練 第二輪首戰復出仍未定

2018-04-27 09:40

NBA／首輪命中率高檔 勇士湯普森：從不懷疑自己

2018-04-27 11:32

NBA／公鹿拚進搶七大戰 過去僅拿過2勝

2018-04-27 11:55

NBA／向鄧肯、米勒傳奇看齊 戴維斯盼扛起鵜鶘

2018-04-27 17:48

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-04-28 09:37

NBA／米羅蒂奇到鵜鶘後剃鬍 手感熱代言刮鬍刀

2018-04-27 17:01

NBA／灰熊解決教頭問題 扶正比克斯塔夫

2018-04-27 14:21

中職／對好球帶有話說 伯納：偏特定人、針對外籍教練

2018-04-27 18:50

MLB／桑契斯再見3分砲 洋基橫掃雙城6連勝

2018-04-27 12:52

MLB／馬林魚官網透露 陳偉殷有望29日先發

2018-04-27 15:42

中職／聯盟好球帶太小 兄弟投教：難產生好投手

2018-04-27 19:29

MLB／霍特進傷兵 林子偉先發九棒二壘手

2018-04-28 07:01

中職／陳鴻文身體不適 27日改由陳仕朋先發

2018-04-27 16:22

羽球亞錦賽／只花31分鐘 小戴拍落陸女將晉4強

2018-04-28 00:03

MLB／大谷手指水泡痊癒 投球不成問題

2018-04-27 15:44

世足／2防守大將恐缺席世界杯 德國拉警報

2018-04-27 16:56

中職／王溢正7局無安打 猿對兄弟6連勝

2018-04-27 21:52

羽球亞錦賽／不敵桃太郎 周天成止步男單8強

2018-04-27 18:48

MLB／今日戰績表 洋基桑契斯再見轟氣走雙城

2018-04-27 14:15

MLB／投打對決前 大谷、田中先在場邊聊開

2018-04-28 08:45

NBA／不怕衛冕軍勇士 戴維斯有信心鵜鶘能贏

2018-04-28 08:45

NFL／梅菲德成選秀狀元 布朗陷爭議

2018-04-27 16:47

最不可能的NFL狀元 布朗賭梅菲德一把

2018-04-27 16:50

MLB／王維中今拚第三勝 殷仔有望明登板

2018-04-27 23:55

中職／有機會挑戰無安打王溢正第4局就發現

2018-04-27 23:07

中職／好可惜！恰恰敲安 王溢正完封破功

2018-04-27 23:44

NBA／公鹿逼進殊死戰 字母哥：一點壓力都沒有

2018-04-27 23:58

MLB／重返美職 姜正浩：不會再讓所有人失望

2018-04-28 07:12

NBA／柯瑞參加5對5對抗訓練 歸期不遠了

2018-04-28 07:48

裙襬搖搖基金會長王政松 當選新任高協理事長

2018-04-27 15:17

PGA／健康無虞 老虎伍茲三度連續兩周參賽

2018-04-27 16:52

中職／ 高國輝敲本季首轟 悍將還是對獅6連敗

2018-04-27 23:49

MLB／重談搶大谷失敗 洋基教頭：他有選擇權

2018-04-28 09:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top