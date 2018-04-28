MLB／投打對決前 大谷、田中先在場邊聊開

2018-04-28 08:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



大谷翔平與田中將大在成為對手之前，先把握賽前空檔，在外野聊起天來。 美聯社 分享 facebook

天使今天起與洋基展開3連戰，大谷翔平與田中將大在成為對手之前，先把握賽前空檔，在外野聊起天來；回憶在日職時期的交手，儘管田中占盡上風，但他仍說：「當時就看得出大谷的天分」。

大谷今天在3連戰首戰擔任先發第5棒、指定打擊，對壘洋基火球派右投塞佛里諾（Luis Severino）；明天的對戰戲碼更受矚目，洋基將推出日籍右投田中將大先發，而大谷預計也將進入先發打線，重演2013年在日職時期的對決。

2013年是大谷在日職日本火腿的菜鳥球季，也是田中效力樂天金鷹的最後一季，當年才18歲的大谷對上已是超級王牌的田中，合計11打數沒有安打，還吞下6次三振，對這位大前輩一點辦法也沒有。

時序推移到2018年，兩人再次於場上遭逢，戰場已經轉移到大聯盟，大谷的身分還是美職菜鳥，而田中已經堂堂展開在洋基的第5個賽季，趁著洋基開拔到西岸的天使主場，兩人場上相見歡，在賽前練球的空檔各自拉著翻譯，4人在外野聊開。

回憶在日職時期的交手，田中獲得壓倒性的勝利，但他仍大讚大谷在當時就看得出天賦過人；至於有沒有想過自己也能投打兼修？田中笑答：「我嗎？絕對不可能！」

天使也確認大谷下一次回到投手身分將是下周三，為天使與金鶯的3連戰打頭陣，大谷第3度爭取個人的第3勝。