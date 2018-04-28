MLB／重返美職 姜正浩：不會再讓所有人失望

2018-04-28 07:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



韓籍打者姜正浩重新取得美國工作簽證，預計在下周一向海盜報到，他今天透過球團發出聲明稿，除了向外界表達歉意，也感謝美國政府願意再次給他機會，他承諾「不會再讓所有人失望」；海盜總經理杭亭頓（Neal Huntington）則指出，姜正浩想要重返大聯盟，還有很長一段路要走。

姜正浩在2016年球季結束後因酒駕被逮，官司纏身加上已是累犯，美國政府遲遲不願發給工作簽證，去年整季無法重返美職戰場，直到近日終於到手簽證。

杭亭頓今天接受媒體採訪，針對姜正浩的問題一一作出答覆，他表示，姜正浩已為自己所做的事付出慘痛代價，而球團的立場是，「只要他還是海盜球員，我們就會竭盡所能幫助他成為球場上最好的球員。」

至於姜正浩何時可以重返大聯盟？杭亭頓指出，儘管姜正浩維持訓練，但畢竟缺乏實戰，還是得等他報到，看過他的狀況後才能作出決定；他也表示，「想要重新作為一名球員，姜正浩還有很多工作要做，更重要的是，在做人做事上，他同樣也很多地方需要努力，而他正在正確的方向上。」

姜正浩返美後將繼續酒精勒戒療程，同時開始預計1個半月的個人春訓，若屆時還未達能在大聯盟出賽的水平，他仍有3次選擇權可用，海盜可將他安排到小聯盟出賽調整。

姜正浩也在今天透過球團發出聲明稿，他表示對自己的行為感到極度抱歉，也感謝美國政府願意給予機會，讓他可以延續在美國打球的夢想，「這過這段漫長、痛苦的時期，我很期待再次回到我所懷念的比賽中。」他也在文末允諾「不會再讓所有人失望」。