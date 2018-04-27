大聯盟三振率再創歷史新高 恐造成負面影響

本周稍早，美國的資深大聯盟專家席恩（Joe Sheehan）在推特上發文，寫出一項驚人的事實：「大聯盟史上還從來沒有任何單一月份，聯盟的總三振數比安打數還多。不過2018賽季開打至今（當時為四月24日），全聯盟的總三振數為5562、安打數為5174（兩者差距為388）。」由此不難想像，大聯盟近年的三振浪潮持續發酵，來到今年開季，更提升到了用「誇張」都難以形容的地步。

大聯盟打者在努力追求長打的時代，遭到三振的機會也跟著提高，但本季的增加速度實在太過驚人。 美聯社 分享 facebook

截至四月26日，聯盟的三振總數6225，依然比總安打數5823還要多，差距為402，照如此走勢，今年四月份大聯盟勢必會創下史上頭一遭「三振多於安打」的紀錄。

其實對於長年觀察美國職棒數據趨勢的專家來說，會出現這樣的現象並不令人意外。大聯盟自2005年起，年度三振率就逐年攀升，從16.4％一直增加到本季的22.9％，因此「三振持續走揚」早就是可以預期的走向。但今年開季的情況尤其引人注目，22.9％的三振率比去年的21.6％提高了1.3個百分點，為大聯盟過去28年來最大的跨季漲幅。

李秉昇製表 分享 facebook

本季所有累積至少50個打席的打者中，就有多達七名球員三振率超過40％，包括馬里斯尼克（Jake Marisnick，52.6％）、羅賓森（Drew Robinson，49.3％）、阿法洛（Jorge Alfaro，46.2％）、哈普（Ian Happ，43.9％）、希斯柯（Chance Sisco，42.3％）、塞佩達斯（Yoenis Cespedes，42.3％）和沙諾（Miguel Sano，40.0％）等球員。這些數字代表上述球員幾乎每上場打擊兩次，就有一次會遭到三振。上個賽季同一時間、同樣的條件，只有巴克斯頓（Byron Buxton，40％）和摩斯（Brandon Moss，40％）剛剛好越過40％的門檻。

太空人外野手馬里斯尼克被三振比率高得嚇人，連他自己都非常生氣。 美聯社 分享 facebook

除此之外，今年大聯盟打者群的平均打擊率更只有.242，這是MLB自1968年「投手主宰年」（隔年聯盟因此降低投手丘高度，減少投手的優勢）以來，最低的三／四月份打擊率數字。

三振儼然不再是令打者那麼唾棄的結果，因為全力揮棒的策略，能讓打者用三振換全壘打，只要一場比賽能揮出一轟或長打，那就算其他打席都被三振，也值得了；而當今世代的投手也從小被教育「三振才是王道」，不再以「讓打者打不好」為滿足，搭配愈來愈精良的訓練和愈來愈快的球速，自然使三振對手的頻率節節往上爬。

從娛樂品質的角度來看，三振愈來愈多對棒球而言不是好事，即便投手用快速火球和犀利變化球三振打者，在電視畫面上仍具吸引力，但三振急遽增加、打者打擊率下降，亦表示打者把球打進場內的球銳減。一旦需要大量移動的場上動作和事件減少，球賽逐漸單一化，就會削弱棒球對一般大眾的魅力和可看性。

越來越多的三振數，最終將會影響到比賽的精彩性，全場貓天貓地貓空氣的打擊過程不是多數球迷所樂見。 美聯社 分享 facebook

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）自2015年上任後，便力推減少比賽平均時間的政策，比如施行「簡化故意四壞球保送執行」、「限縮投手丘會議次數」、倡議「投球時鐘」等，因為聯盟認為棒球若要吸引多媒體時代的觀眾、抓住現代人愈來愈短的注意力停留時間，縮短比賽長度是關鍵。確實，比賽長度是個重要的切入點，為解決問題的辦法之一，然而，大聯盟卻忽略了一個更值得考慮的面向：比賽的節奏、多元性和內容精采程度。

不知各位是否有類似的經驗，當收看一場高潮迭起、變化多端且非常戲劇性的棒球賽時，往往會因全神貫注而忘記時間的流逝，縱使最終花了很多時間看完球賽，也不覺得賽事冗長呢？反之，當看完一場節奏明快、花不到兩個半小時就打完的比賽，卻因球賽單調、缺少變化，完全沒有任何記憶點，而讓比賽畫面很容易就消失在腦海裡呢？筆者相信多數體育迷都能體會這樣的感受，所以與其花心思著墨如何減短球賽，不如思考怎麼增加其中的變化和吸引力。

從上述的論理脈絡看下來，大聯盟現在跟其他職業運動競爭球迷的最大挑戰，其實是目前正在我們眼前大爆發的三振瘟疫。更令人擔憂的是，三振問題還不是棒球比賽走向無趣的唯一威脅。近五年伴隨著三振劇增而來、同樣可能使比賽變枯燥的趨勢還有：投手好球率下滑、保送率明顯增加。

在三振率快速提升的同時，投手的好球率下滑、保送率增加也帶來另外的嚴重問題。 美聯社 分享 facebook

投手好球率下滑，跟近年打者型態的改變脫不了干係。前面筆者已有提及，由於近年打者意識到長打和全壘打的價值，可以抵過好幾支一壘安打、抵消數次三振，而且滾地球容易被守備佈陣攔截，因此愈來愈追求提高擊球仰角、全力揮棒的頻率，增加飛球數量、避免打出滾地球，試圖製造長打，創造最佳進攻效率（這樣的發展，道理其實跟美國職籃的三分球浪潮類似）。

數據即是鐵證，今年聯盟滾地球率43.5％，為2010年後的新低，飛球比率35.7％比2015年增加1.9個百分點，而平均擊球仰角11.6度，則創下進階追蹤系統Statcast裝設以來（2015年起）的最高紀錄（前三季的數字回頭算分別為11.1度、10.8度、10.1度）。

投手當然也注意到打者集體的行為轉變，而他們的相應策略，就是刻意減少把球投進好球帶的比例，降低失投球掉進好球帶中間的機會，防止被打者全力揮棒造成重傷害，同時提高讓打者揮空棒的比率，拉抬三振頻率。只是這在邏輯上看似沒有死角的應對方式，卻因為大多數投手變化球控球並非完全精準，且耐心選球的打者愈來愈多，而造成了不可避免的反效果：保送頻率上升。

今年整體，大聯盟投手把球投進好球帶的比率為43.4％，這是從美國職棒開始記錄投球進壘點（2002年）後的新低，比去年還少了1.6個百分點。連帶地，本季聯盟保送率顯著提高，來到9.2％，達到自2000年禁藥時代鼎盛期後的最高點。

特約作家李秉昇 分享 facebook

保送愈來愈多，加上三振頻率創新高、打擊率締新低，這些今年大聯盟開季首月的現象，無論是對棒球未來技術層面的發展（棒球演變為全壘打、三振、保送主宰的比賽），還是賽事吸引人的程度（比賽多元性下降、節奏變慢），都透露出不少警訊。

雖然本季首月的北美極度寒冷天氣，或多或少扭曲了一點投打數據（投高打低的情況），而一個月的資料樣本，在某些人眼中亦不具足夠的說服力和效力，但根據過去這五年的大方向走勢，還有今年三振、保送、好球率、滾地球率、飛球率等數據連動的情況，實在很難不讓人推測，這些數字接下來很可能會持續邁向有害棒球運動的極端值。

至於要怎麼想辦法解決？大聯盟可以採取哪些作法、做出哪些改變因應？則又是要起另外好幾篇文章才能討論完的事情了。