MLB／胡金龍看好林子偉 至少再打10年沒問題

2018-04-26 09:12 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



胡金龍看好林子偉能在大聯盟至少打10年。 美聯社 分享 facebook

旅美好手林子偉以「工具人」角色在紅襪隊占有一席之地，最近在游擊區的守備獲得總教練柯拉（Alex Cora）肯定，富邦悍將隊老將胡金龍過去擁有5年大聯盟資歷，很看好這位24歲小老弟的未來，認為他只要維持穩定性，要在大聯盟打到34、35歲，並沒有太大問題。

胡金龍認為，想在大聯盟站穩先發，壓力非常大，工具人也很重要，林子偉有能力走得更長。

台灣球員在大聯盟共有8人留下安打紀錄，胡金龍34安排名第一，林子偉21安居次，其餘都是個位數，陳偉殷目前1安，重返大聯盟後還有機會推進。

胡金龍2008年在道奇隊出賽65場，揮出21支安打，林子偉去年升上大聯盟打了25場，本季出賽9場，還差13安追平前輩紀錄，胡金龍笑說：「美國不是人待的地方，大聯盟25人名單競爭激烈，林子偉不必以我為榜樣，做好自己最重要。」

紅襪當家游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）10日因為踝傷進入傷兵名單，昨天在3A復健賽3打數2安打，分別揮出全壘打、二壘打，今天原定第2戰因雨取消，明天將到醫院進行體檢，如果身體沒有問題，自認可以重返大聯盟，後天在波士頓主場對光芒之戰就可歸隊，林子偉的動向值得觀察。

柯拉表示，必須確認波賈茲完全健康才行，而非他自己覺得「必須出賽」，等他明天看完醫生，就會做出決定，一切不能操之過急。