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MLB／太空人掃2分砲 大谷錯過第3勝

2018-04-26 00:05聯合報 記者葉姵妤／綜合報導

大谷翔平錯過本季第三勝。 （美聯社）
大谷翔平錯過本季第三勝。 （美聯社）
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天使隊「二刀流」大谷翔平前一場先發因手指水泡提早退場，相隔六天後再登投手丘，表現未受影響，昨天對太空人隊先發投五點一局、失四分，被敲六安、投出七次三振、有五次保送，無關勝敗。

大谷翔平前五局失三分，五局下被費雪轟出兩分砲，六局下保送首名打者，在一出局、球隊四比三領先時退場，但牛棚投手瓦瑞茲被麥肯掃出兩分砲，搞砸了大谷本季第三勝。

然而天使在游擊手西門斯單場兩轟、五分打點助威下，終場以八比七勝出，拿下系列賽二連勝，客場十一連勝，「超車」太空人站上美聯西區第一。

大谷翔平昨天飆出一Ｏ一英里（約一六三公里）火球，寫下大聯盟本季先發投手最快球速，但用了九十八球、投出五次四壞球保送，都寫下生涯單場新高。大谷翔平透過翻譯表示：「太空人隊的打線很強、投起來很辛苦，我需要做得更好、撐得更久，但當用球數增加，能做的就不多了。」

前三場先發，大谷翔平單場最多只有兩次保送，但昨天主審好壞球判得嚴，兩隊先發投手各有五次保送，天使總教練索夏表示：「大谷翔平有五次保送，但我跟你說，他沒有太多失投。」還稱讚他的好投，給球隊贏球機會。

大谷自認這不是大問題，「在這些保送裡，我還是有投出一些好球，我希望投得更有侵略性，試著讓打者出局，投出有品質的球。」

太空人大谷翔平天使大聯盟
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