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反年改現場記者遭潑尿 吳斯懷：不是我們，有人嫁禍

教頭出少年 紅襪柯拉引領時代新潮流

2018-04-26 07:00林煒珽

紅襪打出隊史最佳開季成績，帶兵的菜鳥總教練柯拉（Alex Cora）馬上成為風雲人物，但還是有人不認識他。「我去他宿舍房間裡打過PS，誰知道十年之後，他變成超級巨星。我想他根本不記得我是誰。」這個人就是巨石強森，當年他還叫做杜威強森（Dewey Johnson），是邁阿密大學美式足球隊的替補防守線衛。當年的邁阿密人才濟濟，陣中主力路易斯（Ray Lewis）、薩普（Warren Sapp）等都是後來入選名人堂的巨星，很少上場的巨石知道自己在美式足球場上沒有前途，就轉戰摔角界，反而成就他今天的好萊塢巨星身份。而邁阿密的棒球隊實力也很好，柯拉在校的三年期間，他年年都打進大學世界大賽（College World Series，就美國大學棒球界的季後賽）。柯拉知道他有進職棒的實力，但沒人知道他能不能成為一流球星。

紅襪總教練柯拉正式帶兵的第一個月就帶領球隊打出超高勝率的好成績，尤其是主場的8勝...
紅襪總教練柯拉正式帶兵的第一個月就帶領球隊打出超高勝率的好成績，尤其是主場的8勝1敗讓人驚奇。 美聯社
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在柯拉14年的大聯盟生涯中，大部分的時間是在道奇和紅襪隊度過，包括2007年與紅襪一起拿下世界大賽冠軍。他沒有任何一季打擊率超過三成，也從來沒有打10轟以上，但靠著防守和智慧，科拉也能在大聯盟打到35歲才退休。口才辨給，相貌又英俊的柯拉離開球場的第一份工作就是當espn的球評，靠著他的雙語能力，他成為espn和西語版的espn deportes的固定班底，也就是在這三年期間，他從轉播和節目中見識到數據在棒球界的分析能力，柯拉馬上全心擁抱這項新趨勢。在2016年球季結束後，遊騎兵、教士和響尾蛇都在尋求總教練的過程中面試過科拉，但他們都有同樣的疑慮——柯拉沒有大聯盟的教練經歷，一天都沒有。剛好此時太空人隊需要板凳教練，柯拉的舊識辛曲順勢找了柯拉。

柯拉過去在球員時期以防守見長，生涯打擊率僅.243，長打率也只有.338。 歐新...
柯拉過去在球員時期以防守見長，生涯打擊率僅.243，長打率也只有.338。 歐新社資料照片
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這兩人認識不久，在2012年選秀會前，時任教士隊球團球探部門的辛曲到波多黎各去看一位17歲的游擊手，當時這場測試會的幕後推手就是柯拉，結果辛曲看了柯瑞亞（Carlos Correa）兩個打席（都是全壘打）就決定閃人回美國，柯拉就問他：「你已經要走了？」辛區說：「對啊，這小朋友不可能到第七順位還沒被選走的。」（教士該年的選秀順位是第七名）。不過這兩人同意交換電話號碼，從此開始兩人的友誼，並且分享對棒球的心得。柯拉進了辛曲教練團沒多久，很快就贏得團隊的信任，並且他和球員們間的溝通能力更是出人意表地破表，別人說半天都沒有，但柯拉往往一句話就能突破盲點。去年季後賽首輪決定性的第四戰，菜鳥三壘手布萊格曼（Alex Bregman）陷入10支0的低潮，柯拉在他打出追平比數的全壘打時，特別去跟他說：「別急，一個打數一個打數來，上去好好享受，就當這個系列戰剛開始一樣就好了。」最後太空人以5比4獲勝，在芬威球場結束了紅襪的賽季。

柯拉在太空人擔任教練時與球員互動良好，幫助球員練習打出滾地安打以增加上壘機會。 ...
柯拉在太空人擔任教練時與球員互動良好，幫助球員練習打出滾地安打以增加上壘機會。 歐新社資料照片
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當紅襪隊總裁當布洛斯基（Dave Dombrowski）炒掉前教頭法瑞爾（John Farrell）之後，在職棒界打滾40載的他知道該是跟上趨勢的時候了，他沒有按照他以往的習慣，找大牌教頭來接手，反而雇用了只有一年教練經驗的柯拉，就是看中柯拉能夠擁抱數據分析，結合球團中傳統球探部門和數據組的資料，來和球員溝通。

無獨有偶地，紅襪死敵洋基也採用同樣的路數，炒掉了上一個幫他們拿冠軍的吉拉迪（Joe Girardi），找了一個四十多歲，沒有總教練經驗，但是為他們打過世界大賽，高掛球鞋後都為espn當過球評的人來掌兵符，就是布恩（Aaron Boone）。這些傳統豪門也終於體會到追隨潮流的需要，紛紛作出改變，將總教練的年齡年輕化，讓教練和球員之間的年紀差距縮小，好讓雙方的溝通更像是朋友，而不是傳統的師徒，並且這些年輕教頭更願意嘗試統計部門提出的建議，發展出不同的戰術和調度思維。

洋基這樣的老派豪門球隊也不得不緊追時代潮流，讓更年輕、更懂數據分析的退休名將來執...
洋基這樣的老派豪門球隊也不得不緊追時代潮流，讓更年輕、更懂數據分析的退休名將來執掌兵符。 歐新社
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2018年賽季至今，大聯盟一共有七隊換了總教練，包括上週紅人炒掉原教頭普萊斯（Bryan Price），而除了紅人由65歲的瑞格曼（Jim Riggleman）暫代，老虎隊找了原雙城教頭加登海爾（Ron Gardenhire）以外，另外六隊幾乎都走年輕化路線。

林煒珽製表
林煒珽製表
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其實不只棒球界如此，NBA也早就實行這種教練年輕化的工作，代表人物當然是邁阿密熱火的史波史卓（Eric Spoestra），從未打過一天NBA的史波史卓早早就選擇投入教練和分析事業，而熱火總裁萊利（Pat Reiley）在十年前就慧眼識英雄，親手挑選他成為熱火總教練，也果然拿下冠軍。現在NBA的教練中，有14位在未滿50歲之前就當上過總教練，其中有兩個人現在還未滿四十（湖人的華頓和灰熊的畢科斯塔夫）。

如果再拉大範圍來看，NFL也在這五年走向此一趨勢，目前有五位總教練的年齡不滿45歲，而剛剛回鍋奧克蘭突擊者隊的約翰顧魯登（Jon Gruden）在20年前曾以34歲的稚齡當上主帥。此一效應甚至隔海擴大到歐洲，在德甲聯賽中，沙爾克04的總教練泰德斯柯（Demenico Tedesco）是工程師出身，沒有一天職業足球球員經歷，卻靠著對足球的熱愛，放棄奧迪汽車的工作，投身足球教練工作，在2016年從足球教練學校以第一名的成績畢業，本季才32歲的他第一年帶領沙爾克，就可望帶隊取得德甲前三名的成績，獲得下季進軍歐冠聯賽的資格。和泰德斯柯系出同門的那格斯曼（Julian Nagelsmann）甚至更年輕，早在28歲時就成為霍芬海姆隊的主帥，去年以29歲的年紀成為德甲聯賽年度最佳教練。

這些年輕教練帶給運動界不一樣的視野，改變以往教練圈的文化，堪稱當今運動圈方興未艾的新革命。

紅襪太空人洋基

林煒珽

Fox Sports運動主播，負責轉播MLB、NBA、NFL、足球等比賽。人稱林生命，不只用生命護球，也用生命看球，還用生命愛狗！
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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