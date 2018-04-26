教頭出少年 紅襪柯拉引領時代新潮流
紅襪打出隊史最佳開季成績，帶兵的菜鳥總教練柯拉（Alex Cora）馬上成為風雲人物，但還是有人不認識他。「我去他宿舍房間裡打過PS，誰知道十年之後，他變成超級巨星。我想他根本不記得我是誰。」這個人就是巨石強森，當年他還叫做杜威強森（Dewey Johnson），是邁阿密大學美式足球隊的替補防守線衛。當年的邁阿密人才濟濟，陣中主力路易斯（Ray Lewis）、薩普（Warren Sapp）等都是後來入選名人堂的巨星，很少上場的巨石知道自己在美式足球場上沒有前途，就轉戰摔角界，反而成就他今天的好萊塢巨星身份。而邁阿密的棒球隊實力也很好，柯拉在校的三年期間，他年年都打進大學世界大賽（College World Series，就美國大學棒球界的季後賽）。柯拉知道他有進職棒的實力，但沒人知道他能不能成為一流球星。
在柯拉14年的大聯盟生涯中，大部分的時間是在道奇和紅襪隊度過，包括2007年與紅襪一起拿下世界大賽冠軍。他沒有任何一季打擊率超過三成，也從來沒有打10轟以上，但靠著防守和智慧，科拉也能在大聯盟打到35歲才退休。口才辨給，相貌又英俊的柯拉離開球場的第一份工作就是當espn的球評，靠著他的雙語能力，他成為espn和西語版的espn deportes的固定班底，也就是在這三年期間，他從轉播和節目中見識到數據在棒球界的分析能力，柯拉馬上全心擁抱這項新趨勢。在2016年球季結束後，遊騎兵、教士和響尾蛇都在尋求總教練的過程中面試過科拉，但他們都有同樣的疑慮——柯拉沒有大聯盟的教練經歷，一天都沒有。剛好此時太空人隊需要板凳教練，柯拉的舊識辛曲順勢找了柯拉。
這兩人認識不久，在2012年選秀會前，時任教士隊球團球探部門的辛曲到波多黎各去看一位17歲的游擊手，當時這場測試會的幕後推手就是柯拉，結果辛曲看了柯瑞亞（Carlos Correa）兩個打席（都是全壘打）就決定閃人回美國，柯拉就問他：「你已經要走了？」辛區說：「對啊，這小朋友不可能到第七順位還沒被選走的。」（教士該年的選秀順位是第七名）。不過這兩人同意交換電話號碼，從此開始兩人的友誼，並且分享對棒球的心得。柯拉進了辛曲教練團沒多久，很快就贏得團隊的信任，並且他和球員們間的溝通能力更是出人意表地破表，別人說半天都沒有，但柯拉往往一句話就能突破盲點。去年季後賽首輪決定性的第四戰，菜鳥三壘手布萊格曼（Alex Bregman）陷入10支0的低潮，柯拉在他打出追平比數的全壘打時，特別去跟他說：「別急，一個打數一個打數來，上去好好享受，就當這個系列戰剛開始一樣就好了。」最後太空人以5比4獲勝，在芬威球場結束了紅襪的賽季。
當紅襪隊總裁當布洛斯基（Dave Dombrowski）炒掉前教頭法瑞爾（John Farrell）之後，在職棒界打滾40載的他知道該是跟上趨勢的時候了，他沒有按照他以往的習慣，找大牌教頭來接手，反而雇用了只有一年教練經驗的柯拉，就是看中柯拉能夠擁抱數據分析，結合球團中傳統球探部門和數據組的資料，來和球員溝通。
無獨有偶地，紅襪死敵洋基也採用同樣的路數，炒掉了上一個幫他們拿冠軍的吉拉迪（Joe Girardi），找了一個四十多歲，沒有總教練經驗，但是為他們打過世界大賽，高掛球鞋後都為espn當過球評的人來掌兵符，就是布恩（Aaron Boone）。這些傳統豪門也終於體會到追隨潮流的需要，紛紛作出改變，將總教練的年齡年輕化，讓教練和球員之間的年紀差距縮小，好讓雙方的溝通更像是朋友，而不是傳統的師徒，並且這些年輕教頭更願意嘗試統計部門提出的建議，發展出不同的戰術和調度思維。
2018年賽季至今，大聯盟一共有七隊換了總教練，包括上週紅人炒掉原教頭普萊斯（Bryan Price），而除了紅人由65歲的瑞格曼（Jim Riggleman）暫代，老虎隊找了原雙城教頭加登海爾（Ron Gardenhire）以外，另外六隊幾乎都走年輕化路線。
其實不只棒球界如此，NBA也早就實行這種教練年輕化的工作，代表人物當然是邁阿密熱火的史波史卓（Eric Spoestra），從未打過一天NBA的史波史卓早早就選擇投入教練和分析事業，而熱火總裁萊利（Pat Reiley）在十年前就慧眼識英雄，親手挑選他成為熱火總教練，也果然拿下冠軍。現在NBA的教練中，有14位在未滿50歲之前就當上過總教練，其中有兩個人現在還未滿四十（湖人的華頓和灰熊的畢科斯塔夫）。
如果再拉大範圍來看，NFL也在這五年走向此一趨勢，目前有五位總教練的年齡不滿45歲，而剛剛回鍋奧克蘭突擊者隊的約翰顧魯登（Jon Gruden）在20年前曾以34歲的稚齡當上主帥。此一效應甚至隔海擴大到歐洲，在德甲聯賽中，沙爾克04的總教練泰德斯柯（Demenico Tedesco）是工程師出身，沒有一天職業足球球員經歷，卻靠著對足球的熱愛，放棄奧迪汽車的工作，投身足球教練工作，在2016年從足球教練學校以第一名的成績畢業，本季才32歲的他第一年帶領沙爾克，就可望帶隊取得德甲前三名的成績，獲得下季進軍歐冠聯賽的資格。和泰德斯柯系出同門的那格斯曼（Julian Nagelsmann）甚至更年輕，早在28歲時就成為霍芬海姆隊的主帥，去年以29歲的年紀成為德甲聯賽年度最佳教練。
這些年輕教練帶給運動界不一樣的視野，改變以往教練圈的文化，堪稱當今運動圈方興未艾的新革命。
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