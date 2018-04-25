波多黎各名將如雲 貝瑞歐斯、柯瑞亞當紅炸子雞
大聯盟推行海外例行賽行之有年，繼2010年大都會和馬林魚之後，今年再度在波多黎各開戰。上星期雙城隊與印地安人交手兩場，各取得一勝，首戰林多（Francisco Lindor）以兩分砲打破平手僵局、貢獻勝利打點，次戰雙城貝瑞歐斯（Jose Berrios）繳出7局無失分好投，羅沙里歐（Eddie Rosario）在延長賽16局下跑回致勝再見分，扳回一城，你來我往的激烈系列戰，為波多黎各的棒球迷帶來美好難忘的體驗。
波多黎各鄰近美國，是世界上的棒球強權，連兩屆經典賽拿下亞軍，許多大聯盟球員來自這個陽光普照的國度，根據各隊開季名單的統計資料，波多黎各籍球員人數來到19位，近五年都呈現上升趨勢，和前兩名的多明尼加、委內瑞拉差距亦逐漸減少。
現役最有名是紅雀老將莫里納（Yadier Molina），出身捕手世家，已征戰大聯盟15個年頭，入選過8次明星賽、身擁8座金手套和2枚冠軍戒；崛起的雙城王牌貝瑞歐斯是本季全大聯盟第一位投出完封勝的球員；水手火球男迪亞茲（Edwin Diaz）三振功力不俗、扮演守成要角；印地安人林多、太空人柯瑞亞（Carlos Correa）和小熊貝茲（Javier Baez）都是攻守俱佳的內野大將，以上這些球員都是上屆波多黎各經典賽的一份子。
史上第一位波多黎各球員則是右投手畢松（Hi Bithorn），他在1942年初登板，四年生涯（1942-1947年，中間因世界大戰影響、跑去海軍參加作戰兩年），留下34勝31敗、防禦率3.16成績，1951年因槍擊事件英年早逝，波多黎各最主要的棒球場即是以他的名字命名，以作紀念。
滾滾歷史洪流中，其他來自波多黎各的名將還有「克萊門特獎」的海盜克萊門特（Roberto Clemente）、473轟的迪加多（Carlos Delgado）、上季奪冠風光退休的貝爾川（Carlos Beltran）、第一位被藍鳥退休背號的阿洛馬（Roberto Alomar）、名人堂鐵捕羅德里格茲（Ivan Rodriguez）、強打捕手波沙達（Jorge Posada）、379轟的塞佩達（Orlando Cepeda）、300救援的赫南德茲（Roberto Hernandez）等人，星光閃閃。
ESPN也選出「史上波多黎各明星隊」，名單如下：
先發投手：瓦茲奎茲（Javier Vazquez）：生涯165勝、2536三振）
一壘：塞佩達
二壘：阿洛馬
三壘：柯瑞亞
游擊：林多
左外野：貝爾川
中外野：威廉斯
右外野：克萊門特
指定打擊：迪加多
相當顯赫、星光閃閃，足見「波多黎各勢力」的不容小覷。
資料顯示，各球團中，大都會隊史擁有最多位波多黎各球員（48位）、響尾蛇和洛磯並列最少（12位）。值得一提的是，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）也是波多黎各球員。台灣球迷最熟悉的中職洋將則有費古洛（Nelson Figueroa）和羅曼（Orlando Roman）。
在西班牙語中，「波多黎各」的意思是「富裕之港」，但實際上經濟環境並不寬裕、人口也不多，棒球是大多數居民的重要寄託。去年波多黎各遭到瑪莉亞（Maria）颶風摧殘，許多球員在休賽季紛紛出資、出力協助災後重建，彼此之間的凝聚力令人印象深刻。
經典賽時的貝里歐斯說：「能穿上波多黎各的球衣對我們來說是至高無上的榮耀，讓我們可以把我們這座島呈現到世界的舞台。」，能在波多黎各穿上大聯盟的球衣、在鄉親父老面前出賽，對他們來說也是意義重大、十分難忘的。
貝里歐斯：「我情緒很激動，直到第二局才能專注於比賽。」
羅沙里歐：「是我這輩子最美好的一刻」
林多：「這感覺就像美夢成真。」
棒球比賽真槍實彈、劍拔弩張的氣氛之外，這些動人的真摯話語、對家鄉的濃厚情感，值得球迷們再三咀嚼與回味。
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