波多黎各名將如雲 貝瑞歐斯、柯瑞亞當紅炸子雞

大聯盟推行海外例行賽行之有年，繼2010年大都會和馬林魚之後，今年再度在波多黎各開戰。上星期雙城隊與印地安人交手兩場，各取得一勝，首戰林多（Francisco Lindor）以兩分砲打破平手僵局、貢獻勝利打點，次戰雙城貝瑞歐斯（Jose Berrios）繳出7局無失分好投，羅沙里歐（Eddie Rosario）在延長賽16局下跑回致勝再見分，扳回一城，你來我往的激烈系列戰，為波多黎各的棒球迷帶來美好難忘的體驗。

能回到故鄉先發出賽實在是天大的榮耀，雙城強投貝瑞歐斯(左)把握機會，再次投出一場好球。 美聯社 分享 facebook

波多黎各鄰近美國，是世界上的棒球強權，連兩屆經典賽拿下亞軍，許多大聯盟球員來自這個陽光普照的國度，根據各隊開季名單的統計資料，波多黎各籍球員人數來到19位，近五年都呈現上升趨勢，和前兩名的多明尼加、委內瑞拉差距亦逐漸減少。

現役最有名是紅雀老將莫里納（Yadier Molina），出身捕手世家，已征戰大聯盟15個年頭，入選過8次明星賽、身擁8座金手套和2枚冠軍戒；崛起的雙城王牌貝瑞歐斯是本季全大聯盟第一位投出完封勝的球員；水手火球男迪亞茲（Edwin Diaz）三振功力不俗、扮演守成要角；印地安人林多、太空人柯瑞亞（Carlos Correa）和小熊貝茲（Javier Baez）都是攻守俱佳的內野大將，以上這些球員都是上屆波多黎各經典賽的一份子。

來自波多黎各的太空人游擊手柯瑞亞正逐漸成為一位閃耀的球星，他去年在球季後賽個人貢獻5支全壘打、14分打點，成為球隊獲得世界大賽的重要功臣。 美聯社 分享 facebook

史上第一位波多黎各球員則是右投手畢松（Hi Bithorn），他在1942年初登板，四年生涯（1942-1947年，中間因世界大戰影響、跑去海軍參加作戰兩年），留下34勝31敗、防禦率3.16成績，1951年因槍擊事件英年早逝，波多黎各最主要的棒球場即是以他的名字命名，以作紀念。

滾滾歷史洪流中，其他來自波多黎各的名將還有「克萊門特獎」的海盜克萊門特（Roberto Clemente）、473轟的迪加多（Carlos Delgado）、上季奪冠風光退休的貝爾川（Carlos Beltran）、第一位被藍鳥退休背號的阿洛馬（Roberto Alomar）、名人堂鐵捕羅德里格茲（Ivan Rodriguez）、強打捕手波沙達（Jorge Posada）、379轟的塞佩達（Orlando Cepeda）、300救援的赫南德茲（Roberto Hernandez）等人，星光閃閃。

去年拿到冠軍後風光退休的前太空人名將貝爾川獲邀在波多黎各系列賽開球，他在大聯盟奮戰20年，打過7支球隊，生涯累積435轟。 美聯社 分享 facebook

ESPN也選出「史上波多黎各明星隊」，名單如下：

先發投手：瓦茲奎茲（Javier Vazquez）：生涯165勝、2536三振）

一壘：塞佩達

二壘：阿洛馬

三壘：柯瑞亞

游擊：林多

左外野：貝爾川

中外野：威廉斯

右外野：克萊門特

指定打擊：迪加多

相當顯赫、星光閃閃，足見「波多黎各勢力」的不容小覷。

資料顯示，各球團中，大都會隊史擁有最多位波多黎各球員（48位）、響尾蛇和洛磯並列最少（12位）。值得一提的是，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）也是波多黎各球員。台灣球迷最熟悉的中職洋將則有費古洛（Nelson Figueroa）和羅曼（Orlando Roman）。

觀光局去年與紐約大都會隊再度攜手合作推出台灣觀光週，由前統一獅洋投費古洛力薦赴台旅遊，保證絕對值回票價。 中央社 分享 facebook

在西班牙語中，「波多黎各」的意思是「富裕之港」，但實際上經濟環境並不寬裕、人口也不多，棒球是大多數居民的重要寄託。去年波多黎各遭到瑪莉亞（Maria）颶風摧殘，許多球員在休賽季紛紛出資、出力協助災後重建，彼此之間的凝聚力令人印象深刻。

經典賽時的貝里歐斯說：「能穿上波多黎各的球衣對我們來說是至高無上的榮耀，讓我們可以把我們這座島呈現到世界的舞台。」，能在波多黎各穿上大聯盟的球衣、在鄉親父老面前出賽，對他們來說也是意義重大、十分難忘的。

印地安人游擊手林多回鄉比賽轟出全壘打，興奮到了極點！ 美聯社 分享 facebook

貝里歐斯：「我情緒很激動，直到第二局才能專注於比賽。」

羅沙里歐：「是我這輩子最美好的一刻」

林多：「這感覺就像美夢成真。」

棒球比賽真槍實彈、劍拔弩張的氣氛之外，這些動人的真摯話語、對家鄉的濃厚情感，值得球迷們再三咀嚼與回味。