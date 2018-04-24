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MLB／ESPN今年最佳球員 楚奧特第一、大谷52

2018-04-24 13:00世界日報 編譯組／綜合報導

楚奧特。 世界日報
楚奧特。 世界日報
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誰是大聯盟2018年賽季最好的球員？ESPN日前公布大聯盟排行榜，道奇有多名球員入選。天使隊強打楚奧特（Mike Trout）排名第一，道奇隊王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）名列第二。受各界矚目的日本「二刀流」大鼓翔平（Shohei Ohtani）排名第52。

ESPN這項排名，是根據大聯盟記者、分析師、專家、業內人士組成的40人小組，從少於300名大聯盟現役選手中進行投票，ESPN日前分別公布前50名，與51名至100名名單。

該項排名對大聯盟是完整的指標，包含投、打者的投球、打擊、跑壘等，還推算這名球員出賽，可能會有多少勝利的WAR（Wins Above Replacement）指數。

排名第一的「鱒魚」楚奧特，去年也同樣排名第一。ESPN評比指出2018年的WAR指數為7.9，他的職業生涯至進入2018年，WAR為54.2，他在25歲的職業生涯中，只輸給Ty Cobb的56。

即使今年賽季其WAR為零，他在26歲的賽季中的WAR仍名列第五，僅次Cobb、Mickey Mantle、Rogers Hornsby與Alex Rodriguez。

與去年排名相同，第二名的克蕭，今年WAR指數為5.8。專家對其的評論是，克蕭在職業生涯進入2018年時，擁有2.36防禦率，在1920年以來的投手中排名第二，僅次於至少投了1000局的投手李維拉（Mariano Rivera）。

克蕭。 世界日報
克蕭。 世界日報
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道奇隊游擊手道奇游擊手席格（Corey Seager）名列第20，2017年時他的排名為13。他在2016年獲得道奇隊史上第16為最佳新人獎，26支全壘打、打擊率.308。2017年也打出類似水準，22支全壘打，打擊率.295。他在前三年職業生涯的兩個賽季中，WAR至少有4.5。

道奇隊一壘手貝林格（Cody Bellinger）名列23，去年他的排名為47。貝林格上個賽季共擊出39轟，全國聯盟史上最多的新人。

排名第28的，是道奇隊終結者簡森（Kenley Jansen），去年期排名第45。自2010年以投手之姿登上大聯盟，2012扮演終結者至今，生涯已為道奇奪下189次救援成功。

道奇隊三壘手透納（Justin Turner），上賽季排名68。道奇隊在2014年與他簽約。

而眾所矚目的日本二刀流大谷翔平，大聯盟菜鳥年排名第52。春訓表現不怎麼樣，但球季一開始，大谷開頭的表現令球迷瘋狂。至今投手身分登板三次，獲兩勝一敗，野手登板超過十次，打擊率3.33。

而由於上周對紅襪先發，大谷只投兩局，便因手指水泡提前下場，吞下一敗，目前防禦率為3.6，19次三振。

ESPN對其的評論是，大谷正試圖做一些大家以前從未見過的事。根據Elias研究，他已經在貝比魯斯（Babe Ruth）之後，創下多項壯舉，包括先發的休息期間，擊出三支全壘打，再加上投出七局無失分，幾乎上演完全比賽等。

大谷並在22日首度擔任第四棒。加入大聯盟以來，大谷二度打第六棒、一次打第七棒、六場打第八棒。

天使已安排大谷擔任25日（周三）先發，對戰休士頓太空人（Houston Astros），和「曲球魔人」摩頓（Charlie Morton）同場較勁。

大谷翔平 世界日報
大谷翔平 世界日報
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道奇大聯盟克蕭
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