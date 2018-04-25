MLB／大谷勝投沒了 5.1局被換下天使領先8:7

2018-04-25 11:20 聯合新聞網 文字直播



大谷翔平於今天出戰衛冕軍太空人。 美聯社 分享 facebook

【賽況報導】

大谷翔平力抗衛冕軍5.1局飆7K 無緣第3勝

【中央社／25日電】

美國職棒MLB洛杉磯天使「二刀流」日籍球星大谷翔平今天客場投球，出戰休士頓太空人投5.1局飆7次三振，退場時還保有1分領先，但接手的隊友挨轟，使他無緣勝投。

大谷翔平開季前2週拿下2勝後，上一場對波士頓紅襪投2局失3分，因手指水泡提前退場，本季第4場先發投球遭遇太空人。

大谷翔平本季前3場先發投球，前2場對運動家、1場對紅襪，戰績2勝1敗、防禦率3.60。

大谷翔平今天面對去年世界大賽冠軍，共投98球5.1局送出7次三振，最快球速100英里。他面對24名打者，被敲6支安打，包括5局下費雪（Derek Fisher）2分全壘打，共失4分。

大谷翔平在第6局一人出局時退場，壘上有一名跑者，天使以4比3領先太空人。接手的中繼投手阿爾瓦雷茲（Jose Alvarez）遭到麥坎（Brian McCann）砲轟，其中1分記在大谷翔平帳上。

隊友挨轟之後，天使反倒4比5落後，大谷翔平眼看到手的勝投飛了。

【賽前報導】

不怕大谷來踢館 太空人：我們有最佳火力

天使和太空人展開3連戰，不過礙於大谷翔平在投球前、後一天不打擊的慣例，今天的先發登板是太空人唯一能和他切磋的機會，作東的太空人打者們已躍躍欲試，明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）更直言，「我們擁有大聯盟最佳的進攻火力。」.....繼續閱讀