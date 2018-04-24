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MLB／不怕大谷來踢館 太空人：我們有最佳火力

2018-04-24 09:47聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

大谷翔平明天上午8時對決衛冕軍太空人。 歐新社
大谷翔平明天上午8時對決衛冕軍太空人。 歐新社
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天使今起和太空人展開3連戰，不過礙於大谷翔平在投球前、後一天不打擊的慣例，明天的先發登板是太空人唯一能和他切磋的機會，作東的太空人打者們已躍躍欲試，明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）更直言，「我們擁有大聯盟最佳的進攻火力。」

大谷翔平上一戰因右手中指水泡，對紅襪投2局失3分而吞敗，不過他仍維持投1休6節奏，準備挑戰世界大賽衛冕軍太空人，太空人總教練辛區（A.J. Hinch）說，「我完全有興趣瞧一瞧他，我們必須找到方法擊敗他，他從一開季就表現很好，我很期待親眼一見，看看他如何應付我們打者。」

太空人也是去年底競標大谷翔平的參與者之一，卻連第一輪「入圍」名單都沒進，如今即將和這位無緣的隊友交手，瑞迪克（Josh Reddick）表示，「他只是一位投手，當然我們很興奮能面對他，看看他有什麼能力，但我一點都不認為我們開始擔心。」

上賽季的美聯MVP亞土維（Jose Altuve）曾在2014年造訪日本，並在美、日職棒明星對抗賽和大谷翔平正面交鋒、從他手中擊出1支安打，不過亞土維似乎已經遺忘此事，「我聽說他很強，可以投到100哩，還有很棒的指叉球，我們必須一戰，上場試著去得到一些分數。」

兩隊同屬美聯西區，太空人今天賽前正處6連勝，和天使保有1.5場勝差，這個系列賽的結果，關乎美西龍頭是否易位。

大谷翔平天使
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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