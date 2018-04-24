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MLB／米納亞無安打訊息爆炸 楚奧特也私訊恭喜

2018-04-24 09:31聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

米納亞(右)日前投出無安打比賽。 美聯社
米納亞(右)日前投出無安打比賽。 美聯社
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面對聯盟戰績最佳的紅襪投出無安打比賽，運動家投手米納亞（Sean Manaea）不僅受到球迷支持，連天使強打楚奧特（Mike Trout）都透過推特向他道賀。

米納亞說，「楚奧特私訊我，跟我說恭喜，我覺得這太酷了。」米納亞在前天用108球投完9局，送出10次三振，紅襪打者只因2次保送、1次失誤站上壘包，成為本季第一位投出無安打比賽的投手，也是隊史第7人。

投出無安打後2天，米納亞手機裡收到的200多封祝賀簡訊都還沒消化完，更別提推特、Instagram等社群平台送來的訊息，不過今天訊息還會再增加，米納亞與馬恰多（Manny Machado）並列，同獲上周美聯最佳球員獎。

運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）表示，「他值得這個獎，我也感到很振奮，馬恰多上周一定是有很好的表現，才能跟米納亞並列。」梅爾文沒說錯，馬恰多上周6戰中敲出5發全壘打、8分打點，打擊率高達5成，而米納亞則是締造歷史。

米納亞是隊史自2010年5月10日布蘭登（Dallas Braden）的完全比賽後，再度有人投出無安打，而苦主紅襪則是隊史自1993年以來第一場被無安打。

26歲的米納亞忍不住一直重複觀看自己的無安打影片，「我想享受這個時光，不過總有一刻我要開始繼續向前，我不敢保證我不會再看，因為我肯定會，不過我要開始專心對付太空人了。」在對紅襪投出無安打後，米納亞下一場先發要對上去年冠軍。

紅襪馬恰多
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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