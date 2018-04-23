MLB／林子偉連4戰無安打 紅襪本季首次2連敗

2018-04-23 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



林子偉今天上場無安打表現。 美聯社(資料照) 分享 facebook 效力紅襪的台將林子偉連兩天先發出賽對上運動家，今天擔任第9棒、游擊手，總計3打數無安打，吞下1次三振，連續4場、9打數安打未開張，打擊率跌破3成，來到2成86，紅襪則以1：4輸球，本季首度吞下2連敗。

林子偉第3局首度上場打擊，敲出游擊方向強勁平飛球，但剛好落入游擊手手套，5局上面對2出局、二壘有人，敲成本壘後方的高飛球，遭捕手接殺。

紅襪在第7局靠著連續兩支安打上壘，霍特（Brock Holt）的二壘安打敲回1分打點，將比數追平，輪到林子偉時再度面對2出局、二壘有人局面，前兩顆偏外角的速球被判好球，第三顆同樣位置林子偉被迫出棒未擊中，吞下三球三振。

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Yusmeiro Petit strikes out Tzu-Wei Lin swinging to escape the jam and end the top of the 7th inning (00:15)



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紅襪先發投手普萊斯（David Price）前7局僅在第1局因戴維斯（Khris Davis）的一壘安打掉1分，第8局被敲出2安後，在2出局、一二壘有人時再度碰到戴維斯，一顆失投球被敲成左外野的三分砲，隨後被換下場，總計7.2局被敲9安，送出6次三振，丟掉4分承擔敗投。

紅襪雖然揮別前一天被無安打的低潮，全隊敲出6安，不過僅得到1分，運動家先發投手梅格登（Daniel Mengden）投6.1局僅失1分，送出5次三振，拿下勝投；戴維斯4打數2安打，包辦全隊的4分打點。

運動家成為首支對紅襪拿下系列賽勝利的球隊，不過紅襪目前戰績17勝4敗，仍是大聯盟最多勝球隊。