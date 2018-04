MLB／林子偉連4戰無安打 紅襪本季首次2連敗

林子偉今天上場無安打表現。 美聯社(資料照) 分享 facebook 效力紅襪的台將林子偉連兩天先發出賽對上運動家,今天擔任第9棒、游擊手,總計3打數無安打,吞下1次三振,連續4場、9打數安打未開張,打擊率跌破3成,來到2成86,紅襪則以1:4輸球,本季首度吞下2連敗。

林子偉第3局首度上場打擊,敲出游擊方向強勁平飛球,但剛好落入游擊手手套,5局上面對2出局、二壘有人,敲成本壘後方的高飛球,遭捕手接殺。

紅襪在第7局靠著連續兩支安打上壘,霍特(Brock Holt)的二壘安打敲回1分打點,將比數追平,輪到林子偉時再度面對2出局、二壘有人局面,前兩顆偏外角的速球被判好球,第三顆同樣位置林子偉被迫出棒未擊中,吞下三球三振。

#RedSox @ #Athletics



Yusmeiro Petit strikes out Tzu-Wei Lin swinging to escape the jam and end the top of the 7th inning (00:15)



MLB Gameday: https://t.co/BNjwfZKGFr pic.twitter.com/qOQZJBctIR