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神話變瘟神再由黑翻紅 馬英九現象是托誰的福？

MLB／陳偉殷復健賽好投 5局無失分送7K

2018-04-23 06:36聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

效力馬林魚的台灣左投陳偉殷今晨第二度投復健賽，在高階1A繳出5局無失分的表現，還送出7次三振，僅被敲出2安，照投一休四節奏，若下次先發4月28日仍是復健賽，最快要5月3日才會回到大聯盟

台灣左投陳偉殷今晨第二度投復健賽，在高階1A繳出5局無失分的表現。 報系資料照
台灣左投陳偉殷今晨第二度投復健賽，在高階1A繳出5局無失分的表現。 報系資料照
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馬林魚高階1A今對上大都會之戰，因下雨只打了5局，陳偉殷投出另類完封，用了73球中有60顆好球，賽後還到牛棚補足所需球數，最終靠著隊友在滿壘時選到保送擠回1分，拿下勝投。

陳偉殷首局在2出局後被敲出游擊方向一壘安打，不過用三振阻止攻勢串聯，接下來2局都送出三上三下，也都送出2K，連續解決7個人次。

第4局陳偉殷面對掉分危機，首名打者吉曼尼茲（Andres Gimenez）敲出一壘安打後盜上二壘，隨後靠著滾地推進上三壘，不過殷仔用一個軟弱滾地出局、一個高飛出局鎖住比分，5局再讓對手三上三下。

陳偉殷前次復健賽用球數偏多，60球僅投了2.2局，今天球數、局數都進步，朝著回到大聯盟逐漸進步，美國媒體日前預估陳偉殷將在4月28日對洛磯之戰復出，不過大聯盟官網報導，認為歸期在5月初，也就是5月3日主場對上費城人時較有機會歸隊。

陳偉殷大聯盟馬林魚

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