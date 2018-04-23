親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
林書豪專區

神話變瘟神再由黑翻紅 馬英九現象是托誰的福？

大聯盟球員不是沙西米 大谷翔平好日子快過完

2018-04-23 07:00tyruschen

大谷翔平在上週六對巨人的比賽中四打數擊出兩隻一壘安打，一掃前一戰對紅襪同樣是四打數卻無安打而且被三振三次的陰霾。然而隨著球季的進行，各隊對大谷的打擊型態甚至是罩門越來越了解，他所面臨的考驗也會越來越嚴厲。首先是大谷追打壞球的比例顯然過高。就像其他初進大聯盟的新人一樣，大谷的出棒欲望相當強烈。目前為止他的出棒率高達52.3%（聯盟平均只有45.2%）。問題在於他追打壞球的比例高達42.7%──不但比平均29.1%高出不少，而且在全聯盟排名第十名。

大谷翔平(右)追打壞球的比例偏高，被對手發現後當然會塞更多邊邊角角的球給他打。 ...
大谷翔平(右)追打壞球的比例偏高，被對手發現後當然會塞更多邊邊角角的球給他打。 美聯社
分享

吊詭的是，出棒打壞球並不盡然是一件壞事。像剛被票選進名人堂的前天使MVP葛雷諾（Vladimir Guerrero），當年就是以「球來就打」的「無差別出棒」策略而聞名。但不像葛雷諾，大谷出棒打壞球時，擊中球的比例（61.5%）並不比其他球員（平均61.0%）高出多少。而對手已經開始學會吊球到好球帶外誘使他出棒了——當大谷打擊時，投手投進好球帶的比例只有38.1%，最近三場更分別只有31.8、33.3%及30.0%（聯盟平均是43.6%），這也是他在對紅襪的比賽中苦吞3K的主因。未來對手當然會更變本加厲攻擊他這個追打壞球的弱點。

同時大谷目前所面臨的最大危機還不在於打擊，而是天使隊高層更加看重的投球——或者應該說對大聯盟投球環境的適應上。上週三面對紅襪時他只投了兩局66球就下台一鞠躬，賽後天使隊表示是因為大谷右手中指的水泡影響他的控球及投球威力，甚至完全無法將變化球投進好球帶，為保護他的手指才早早讓他下場。確實，投手手指長水泡時有所聞，而且近年來更有許多投手懷疑大聯盟的用球表面有所改變，造成他們更常為水泡問題所苦。藍鳥隊王牌投手史卓曼（Marcus Stroman）去年更曾公開質疑，大聯盟的新用球正是困擾他的水泡問題元兇。

對包括大谷在內的日本投手來說，這個問題又更加複雜。由於大聯盟用球的材質與日本職棒用球不同——球體稍大且較滑，因此更難控制，導致用相同的投法投出，在日本跟在美國的球路變化可能完全兩樣——尤其是變化球的變化幅度。所有赴美挑戰的日本投手都必須因應這一點做出調整，大谷也跟不少前輩一樣，在前往美國之前就已經開始適應大聯盟用球。包括星期三對紅襪的生涯首敗，大谷已經在大聯盟投了249球（這還不包含春訓的用球數），因此他早已度過這段適應期。但長時間使用大聯盟用球給手指帶來的負擔，他是否也已經能夠承受？還是可能必須經歷一段陣痛期，甚至像某些投手，會時常為手指上的水泡所苦？現階段這個問題可能還得打上一個大問號。

大谷翔平在大聯盟投球的難度與用球數都會遠甚於日本職棒，如果球又比較難控制的話，恐...
大谷翔平在大聯盟投球的難度與用球數都會遠甚於日本職棒，如果球又比較難控制的話，恐怕會像田中將大一樣三不五時就要大爆特爆一場。 美聯社
分享

類似這樣因為美日環境迥異而產生的「眉眉角角」還有很多，有些像用球的適應一樣能夠「及早發現，及早治療」，有些像用球帶來的負擔，可能要經歷一段時間才會浮現出來，更有些可能會在意想不到的地方出現。就像當年黑田博樹挑戰大聯盟時，就曾因大聯盟投手丘的硬度不同吃了一番苦頭。與日本職棒使用的鬆軟土質相比，大聯盟的投手丘用土較硬，因此反作用力也較強。黑田博樹因此長了水泡——只不過不是在手指，而是他的腳掌上。為此道奇隊醫還找來特殊護墊以保護他的腳掌，提供球鞋給黑田的廠商也特別為他打造保護腳掌的釘鞋。將來大谷會不會也面臨相同的問題呢？

想要在大聯盟展現二刀流功力真的不是那麼容易，隨著對手熟悉大谷翔平的習性後，他的挑...
想要在大聯盟展現二刀流功力真的不是那麼容易，隨著對手熟悉大谷翔平的習性後，他的挑戰也會越來越困難。 美聯社
分享

撇開這些與適應有關的特殊問題不談，在先發主投跟上場打擊時，戰績獨走的紅襪都給大谷上了一課「震撼教育」。在面對第一名上場打擊的明星外野手貝茲（Mookie Betts）投到滿球數後，大谷投出一記低於好球帶且時速高達97英哩的犀利快速球，但照樣被這位最會打全壘打的第一棒狠狠轟出全壘打牆外。反之隔天大谷最後一次上場打擊時，最近因幹架而聲名大噪的紅襪救援投手凱利（Joe Kelly）投出更快的98英哩內角速球（同樣是一記壞球），讓大谷揮棒落空吞下單場第三K。這就是在日本職棒以及任何其他地方都看不到，專屬大聯盟所獨有的頂級強力棒球，相信也帶給大谷一定程度的心理震撼。

不要以為大聯盟的投打對決會像生魚片那麼好切，大谷翔平在成為焦點之後，可能要更勤做...
不要以為大聯盟的投打對決會像生魚片那麼好切，大谷翔平在成為焦點之後，可能要更勤做功課了解對手。 歐新社資料照片
分享

為了實現二刀流，大谷將不斷面臨這樣的嚴厲挑戰，必須同時應付投打兩端的不同問題，而且這兩方面還可能交互影響，更增加問題的複雜度。就像右手中指的水泡，雖然他本人表示並不影響他的打擊，但真相是否如此？或許只是他沒有意識到？大谷所面臨的這些考驗難度之高，實非常人所能想像，但也只有像他這樣的天才，才有機會克服這重重難關。

大谷翔平紅襪

tyruschen

Baseball is like church. Many attend, few understand.

相關新聞

MLB／陳偉殷復健賽好投 5局無失分送7K

2018-04-23 06:36

MLB／大谷首打第4棒敲1安 周三對太空人先發

2018-04-23 08:25

MLB／林子偉連4戰無安打 紅襪本季首次2連敗

2018-04-23 07:38

MLB／波賈茲28日歸隊 林子偉是否續留待觀察

2018-04-22 18:29

MLB／內野安判出局 米納亞無安打紅襪不服

2018-04-22 18:05

MLB／被移出先發輪值 「黑暗騎士」哈維暴怒

2018-04-22 17:59

MLB／陳偉殷23日投復健賽 馬林魚盼2周內歸隊

2018-04-22 16:02

MLB／讓紅襪難堪無安打 米納亞：心要跳出來了

2018-04-22 13:54

MLB／今日戰績表 運動家無安打比賽紅襪止8連勝

2018-04-22 13:37

MLB／達比修好慘 被洛磯打爆還遭自家捕手糾正

2018-04-22 13:03

MiLB／張育成單場4安 江少慶先發躲過敗投

2018-04-22 12:40

MLB／運動家米納亞飆無安打比賽 斷紅襪8連勝

2018-04-22 11:40

MLB／對手投出無安打比賽 紅襪林子偉2打席掛0

2018-04-22 11:20

MLB／洋基大勝藍鳥 賈吉寫最速62轟

2018-04-22 10:29

MLB／大谷避左投未先發 周一牛棚日做最後測試

2018-04-22 09:36

MLB／投球突然腦出血 白襪投手法庫亞情況危急

2018-04-22 09:34

MLB／忍不住了 洋基升上頂級新秀托瑞斯

2018-04-22 08:29

MLB／大谷回溫敲雙安 天使還是被打爆

2018-04-22 00:36

大聯盟近年掀「水泡潮」 大谷翔平也成受害者

2018-04-20 07:00

45歲柯隆還是一尾活龍 就靠無敵伸卡打天下

2018-04-19 07:00

球員生命維持不易 惡意觸身球應該重懲

2018-04-17 07:00

大谷翔平還能瘋多久？ 學習前輩經驗走得更遠

2018-04-16 07:00

春訓、例行賽差很大 專家早預期大谷翔平能成功

2018-04-13 07:00

惡魔指叉球震撼全美 大谷如當年珍珠港奇襲

2018-04-12 07:00

大谷翔平光芒萬丈 天使「三大神獸」先後輝映

2018-04-11 07:00

大谷翔平不只投打俱佳 小地方看出敬業態度

2018-04-10 07:00

大谷翔平最大優點 難量化之超高EQ

2018-04-09 07:00

台美職棒均傳衝突 棒球潛規則到底合不合理？

2018-04-05 07:00

霍蘭補上最後拼圖 紅雀即將展翅高飛

2018-04-03 07:00

亞洲投手首次先發 吉井理人、郭泓志最亮眼

2018-04-02 07:00

陳偉殷進度跨大步 期待五月天再出發

2018-03-28 07:00

奪冠不成反當冤大頭 紅襪、道奇各背一身債

2018-03-27 07:00

做榜樣給大谷看 平野佳壽、牧田和久熱機完畢

2018-03-27 07:00

大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值

2018-03-21 15:47

決勝千秒之間 一代球星瓊斯如何讓天才小史吃癟

2018-01-23 11:01

譚姆斯加布勞恩「TB連線」 釀酒人重溫黃金歲月

2017-05-10 07:00
看更多

熱門文章

NBA／鵜鶘雙槍攻88分 打臉專家直落4掃拓荒者

2018-04-22 08:41

NBA／哈勒戴驚險避免出界 教頭：是腳下Kobe鞋好

2018-04-22 18:05

NBA／支付球迷惡整收費 巴特勒再加碼球衣球鞋

2018-04-22 16:08

NBA／羅斯替補表現出色 巴特勒：他不會放棄

2018-04-22 16:07

NBA／睽違14年勝利 灰狼輕取火箭扳回一城

2018-04-22 10:32

NBA／新秀年季後賽大三元 西蒙斯史上第5人

2018-04-22 18:07

NBA／魯比歐大三元助威 爵士主場力壓雷霆

2018-04-22 13:30

NBA／歐陸籃壇最閃耀新星 唐西奇正式投入選秀

2018-04-22 16:06

韓職／王維中登板對LG 終場4:5落敗無關勝負

2018-04-22 16:40

MLB／投球突然腦出血 白襪投手法庫亞情況危急

2018-04-22 09:34

SBL冠軍賽／林書豪驚喜現身 經紀團隊：私人行程

2018-04-21 19:53

NBA／波波維奇缺陣G4 馬刺要力阻被勇士橫掃

2018-04-22 09:14

中職／陳琥連兩局觸身球 金控大戰又爆板凳清空

2018-04-22 18:27

MLB／對手投出無安打比賽 紅襪林子偉2打席掛0

2018-04-22 11:20

中職／單場2觸身引衝突 陳琥：不是故意的

2018-04-22 21:20

NBA／戴維斯狂轟47分 創鵜鶘隊史季後賽紀錄

2018-04-22 11:50

中職／全隊未看到林泓育踩壘 黃甘霖：記取經驗

2018-04-22 16:39

NBA／鵜鶘橫掃對手 哈勒戴：期待下一個挑戰

2018-04-22 09:47

大聯盟球員不是沙西米 大谷翔平好日子快過完

2018-04-23 07:00

中職／遭觸身瞪著陳琥 林益全：我在看記分板球速啦

2018-04-22 21:30

MLB／達比修好慘 被洛磯打爆還遭自家捕手糾正

2018-04-22 13:03

MLB／讓紅襪難堪無安打 米納亞：心要跳出來了

2018-04-22 13:54

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-04-22 14:00

MLB／運動家米納亞飆無安打比賽 斷紅襪8連勝

2018-04-22 11:40

MLB／內野安判出局 米納亞無安打紅襪不服

2018-04-22 18:05

中職／林哲瑄挨砸不滿投手態度 陳琥親自致歉

2018-04-22 22:43

NBA／戴維斯、哈勒戴合拿88分 追平季後賽紀錄

2018-04-22 13:29

韓職／王維中優質先發無關勝敗 NC恐龍4連敗

2018-04-22 17:05

中職／金控大戰3場3度清板凳 葉總：職棒需要火花

2018-04-22 21:48

MLB／被移出先發輪值 「黑暗騎士」哈維暴怒

2018-04-22 17:59

SBL冠軍賽／林書緯飆22分 富邦扳平戰局

2018-04-22 21:18

MLB／洋基大勝藍鳥 賈吉寫最速62轟

2018-04-22 10:29

謎一樣的灰狼 讓火箭不能再輕敵了

2018-04-23 07:00

MLB／波賈茲28日歸隊 林子偉是否續留待觀察

2018-04-22 18:29

中職／林泓育急著激勵林立 完全忘記該踩二壘

2018-04-22 17:03

SBL冠軍賽／林書豪再進場 林書緯開砲助隊領先

2018-04-22 20:11

蒙地卡羅名人賽／納達爾創11度封王紀錄

2018-04-23 00:06

中職／羅力7局10K比下陳琥 悍將1：0勝兄弟

2018-04-22 20:48

MLB／陳偉殷復健賽好投 5局無失分送7K

2018-04-23 06:36

籃球／HBL、UBA人氣夯 運動品牌搶商機

2018-04-22 13:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top