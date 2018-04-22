MLB／內野安判出局 米納亞無安打紅襪不服

2018-04-22 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



米納亞投出無安打比賽，但其中一個判決有疑義。 美聯社 分享 facebook 運動家隊26歲左投米納亞（Sean Manaea），今天對紅襪隊之戰投出大聯盟本季首場無安打比賽，但6局下兩出局時，紅襪2棒班寧坦迪（Andrew Benintendi）原本內野安打被改判出局，他覺得有些不爽，認為這是錯誤判決。

米納亞投出隊史第12場無安打比賽，也是紅襪近25年首次被無安打比賽，班寧坦迪6局下揮出一壘方向軟弱滾地球，為了避開運動家一壘手歐森（Matt Olson）的觸殺，刻意從外側繞過衝上一壘。

班寧坦迪本來以為自己跑出內野安打，4名裁判經過開會後判他出局，理由是跑離3呎線，米納亞的無安打比賽因此延續，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）說：「我當然不同意這個判決，但事情就是發生了。」

班寧坦迪表示，紅襪當時如果已有10支安打，這一定會被判為安打，但無安打比賽進行中，裁判才會做出不同判決。

此役裁判長戈曼（Brian Gorman）回應，開會後很快判定，班寧坦迪就是跑離3呎線，被判出局無誤。

儘管班寧坦迪有意見，但米納亞9局上解決最後一名打者拉米瑞茲（Hanley Ramirez），完成罕見紀錄後，拉米瑞茲很有風度在推特上向他致賀。