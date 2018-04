MLB／內野安判出局 米納亞無安打紅襪不服

米納亞投出無安打比賽,但其中一個判決有疑義。 美聯社 分享 facebook 運動家隊26歲左投米納亞(Sean Manaea),今天對紅襪隊之戰投出大聯盟本季首場無安打比賽,但6局下兩出局時,紅襪2棒班寧坦迪(Andrew Benintendi)原本內野安打被改判出局,他覺得有些不爽,認為這是錯誤判決。

米納亞投出隊史第12場無安打比賽,也是紅襪近25年首次被無安打比賽,班寧坦迪6局下揮出一壘方向軟弱滾地球,為了避開運動家一壘手歐森(Matt Olson)的觸殺,刻意從外側繞過衝上一壘。

班寧坦迪本來以為自己跑出內野安打,4名裁判經過開會後判他出局,理由是跑離3呎線,米納亞的無安打比賽因此延續,紅襪總教練柯拉(Alex Cora)說:「我當然不同意這個判決,但事情就是發生了。」

班寧坦迪表示,紅襪當時如果已有10支安打,這一定會被判為安打,但無安打比賽進行中,裁判才會做出不同判決。

此役裁判長戈曼(Brian Gorman)回應,開會後很快判定,班寧坦迪就是跑離3呎線,被判出局無誤。

儘管班寧坦迪有意見,但米納亞9局上解決最後一名打者拉米瑞茲(Hanley Ramirez),完成罕見紀錄後,拉米瑞茲很有風度在推特上向他致賀。

