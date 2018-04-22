MLB／達比修好慘 被洛磯打爆還遭自家捕手糾正

2018-04-22 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



達比修被洛磯打爆。 美聯社 分享 facebook 達比修有以6年1.26億美元的價碼轉戰小熊後，表現不復以往，今天隨隊作戰洛磯主場，達比修雖然一開始表現完美，卻在第5局遭到接連棒打，一口氣失掉5分，連該局都未投完就黯然退場，最終小熊以2：5敗陣，達比修本季一勝難求。

達比修有前面4局只被敲出1支安打、有1個保送，並投出4次三振，結果5局下他因為保送，在2人出局後形成一、二壘有人，接下來的5名打者，達比修被敲2支一壘安打、2支二壘安打和1個保送，讓小熊教頭麥登（Joe Maddon）直接將投了94球的他撤換下場。

在今天4.2局的任務告終後，達比修有本季4度先發，只有一場繳出6局丟1分的優質內容，其餘3場皆撐不滿5局，而且3場都拿到4次三振；本季0勝2敗的他，現在防禦率是6.86。

達比修有也清楚自己常常在第5局碰壁，「每場比賽我都在第5局失去節奏，或許這能靠著使用更多變化球來解決，像是曲球之類的，來克服這問題。」

捕手康崔拉斯（Willson Contreras）今天包辦小熊的2分打點，身為達比修有的搭檔，他也出面解釋第5局的情況，「大聯盟打者不會管你現在幾出局，所以必須要持續攻擊他們，當時2人出局後，我發現他試著將91、92哩的速球擺進好球帶，我就告訴他，在大聯盟不能太過安逸，得持續進攻打者，希望我們都學到一課。」

對於康崔拉斯的觀察，達比修有予以反駁，「我不這麼以為，我每顆球、每位打者都全力以赴，無論抓到幾人出局。」