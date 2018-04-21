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MLB／救援投手跑回致勝分 大都會12局險勝勇士

2018-04-21 16:40中央社 亞特蘭大20日綜合外電報導

紐約大都會救援投手葛塞爾曼不僅後援2局無失分，也在延長賽跑回致勝分。 美聯社
紐約大都會救援投手葛塞爾曼不僅後援2局無失分，也在延長賽跑回致勝分。 美聯社
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紐約大都會救援投手葛塞爾曼（Robert Gsellman）今天後援2局無失分，並在延長賽12局上半跑回致勝分，幫助大都會以5比3力克地主亞特蘭大勇士。

葛塞爾曼12局上打擊，被勇士救援投手拉文（Josh Ravin）的觸身球送上一壘，並透過隊友犧牲短打跑上二壘，再靠大都會第2棒塞佩達斯（Yoenis Cespedes）一壘安打跑回致勝分。

路透社報導，大都會第3棒打者卡布雷拉（Asdrubel Cabrera）趁勝追擊敲出右外野二壘安打，將塞佩達斯送回本壘，幫助球隊多添1分保險分，終場大都會就以5比3擊敗勇士。

大都會先發投手辛德賈德（Noah Syndergaard）今天主投6局失3分自責分，共被打出7支安打，其中1支是陽春砲，並送出6次三振。

勇士先發投手紐康柏（Sean Newcomb）則主投6局失3分，其中2分為自責分，共被敲出6支安打，送出5次三振與3次保送 。

大都會終結者法米利亞（Jeurys Familia）於12局下半上場連續解決3名打者沒有失分，順利拿下本季第8次救援成功。法米利亞開季至今已經連續11.1局沒有掉分，防禦率仍是完美的零。

拿下今天勝投的葛塞爾曼後援2局無失分，被打1支安打並送出3次三振與1次保送，目前個人戰績為2勝0敗。

大都會

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