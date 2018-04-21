MLB／水泡復原良好 大谷維持先發第6棒

2018-04-21 07:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



昨天天使對紅襪系列賽最終戰，回到先發指定打擊身分的大谷翔平首度嘗試打第6棒，結果4打數無安打還領了3K；今天天使改戰巨人，教練團仍讓他維持在第6棒，迎戰巨人先發投手薩馬甲（Jeff Samardzija）。

大谷翔平昨天不但是第一次先發指定打擊時沒有安打，也是首度單場吞下1次以上的三振，他前兩K遭紅襪先發投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）的變速球欺騙，最後1K被凱利（Joe Kelly）98哩的速球解決，打擊率下降至3成24。

3連戰遭紅襪橫掃後，天使下個系列賽繼續坐鎮主場，和巨人展開跨聯盟對抗，棒次維持第6棒不動的大谷翔平透過翻譯，表示手上的水泡復原良好，會一如既定時間表在後天進行牛棚日，準備台灣時間25日對太空人的先發登板。

前一次擔任先發投手，大谷翔平對紅襪只撐了2局失3分，就因水泡問題提前退場，吞下大聯盟第1敗，賽後教練和他都認為可以趕上下場先發，並不影響輪值或打擊，但天使球團仍密切注意，畢竟如巨人先發投手奎托（Johnny Cueto）一樣，因水泡進入傷兵名單的前例不勝枚舉，而剛從日本轉來的大谷，更容易因為適應新的用球產生問題。